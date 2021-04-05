Казаки и гетман подписали конституцию

5(16) апреля 1710 года подписали Бендерскую конституцию Фото: cdiak.archives.gov.ua

5 апреля 1710-го в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского избрали Филиппа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция".

Она состояла из преамбулы и 16 статей. Во введении размещалось краткое изложение истории Украины и объяснения почему разорвала отношения с Московией и пошла на союз со Швецией. Объяснялось, что "Бог за лжу и беззаконие древний народ казацкий смирил, свергнул и оружием государства Польской в ярмо привел". Но гневался не вечно, и освободителем выдвинул гетмана Богдана Хмельницкого. Тот с помощью Запорожья, Крыма и Швеции освободил порабощенный и угнетенный народ и в Московию привел равным союзом. Она пыталась права и вольности уничтожить и на свободный казацкий народ накинуть новое невольничье иго.

"При гетманстве Светлейшего Ивана Мазепы, Московское государство, желая окончательно осуществить свои злые намерения и отвечая злом за добро, вместо благодарности и уважения за ту верную службу и убытки на нее, до последнего уничтожения имущества, за отвагу и воинскую кровавую службу непременно хотела превратить казаков в регулярные войска, города присоединить к своим губерниям, права и вольности военные уничтожить, войско Запорожское Низовое искоренить и имя это навеки стереть, о чем свидетельствуют доказательства и начинания. Тогда Иван Мазепа, опасаясь за целостность Отечества, перешел под несокрушимую оборону ясного короля Шведского. Но намерения Ивана Мазепы в освобождении своей Отчизны через изменчивую военную удачу не осуществились", - говорилось в документе.

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В статьях государственной религией провозглашалось православие. Швеция была признана вечным защитником Гетманщины. Подчеркивались соседская дружба с Крымским ханством и необходимость освобождения Запорожья и всей Гетманщины от господства Московии.

По форме государственного правления Гетманщина признавалась республикой. Законодательная власть должна была принадлежать Генеральной Раде, что собиралась три раза в год. Исполнительная - гетману с пожизненной властью, хоть и значительно ограниченой, и Генеральной старшине. Создавалась и судебные ветвь власти - генеральный военный суд.

Гетман должен был заботиться о том, чтобы казаков и обычных людей не угнетали и ничего у них не вымогали. Старшине же запрещалось насаждать барщину и отработки для людей, которые работают на их хозяйствах. К обычным людям власть держащие должны были относиться справедливо. Отмечалось недопущение коррупции равно как и лишение должностей из-за каких-либо личных обид.

Документ предусматривал и социальную защиту. Так со вдов-казачек и осиротевших казацких детей не должны были брать налогов и лишали всех повинностей. Украинским городам подтверждалось магдебургское право - полное самоуправление.

Конституцию Пилипа Орлика одобрил шведский король Карл XII. От имени запорожцев ее подписал кошевой Кость Гордиенко. Но воплотить ее в жизнь не удалось. Филипп Орлик не контролировал украинские земли и был гетманом в изгнании.

Оригинальный текст "Конституции", составленный на староукраинском языке, обнаружили в 2008 году в Российском государственном архиве. Договор на латинском хранится в Швеции.

Договоры и постановления называют первой конституцией Украинского государства. По мнению историка Натальи Яковенко, составители создавали их как традиционные для Речи Посполитой "договорные пункты", на соблюдение которых избранный властитель присягал перед "свободным народом". Идеал договорного правления был стержнем политической культуры Речи Посполитой, и именно на этот образец ориентировались Орлик и старшина. Однако, принятие свидетельствовало о полной политической зрелости казацкого государства.

После поражения в Полтавской битве шведы и пять тысяч казаков-союзников отступили к подвластной Османской империи Молдавии. В изгнании умер 70-летний гетьман Иван Мазепа. Казаки выдвинули на должность Гетьмана генерального писаря войска доверенное лицо и близкого друга покойного, Пилипа Орлика. Пилип Орлик родился в селе Косута Ошмянского уезда, сейчас это территория Беларуси. Хорошее образование получил в Виленском иезуитском коллегиуме, и в православном Киево-Могилянской коллегиуме. В 26 лет женился на дочери полтавского полковника Павла Герцика Анне. Она родила ему трех сыновей и пятеро дочерей. Сблизился с казацкой старшиной, а гетьман Иван Мазепа крестил первого ребенка Орликов. Вскоре стал генеральным писарем и получил имения и деревни по всей Украине. Вместе с Иваном Мазепой ездил на аудиенцию к Карлу XII, вел тайную переписку. Когда шведско-украинские войска потерпели поражение под Полтавой, Орлик остался с Иваном Мазепой. Гетьман начинает писать "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского". Боролся за Правобережье. Спасаясь от преследований агентов Московии Орлик был вынужден постоянно переезжать. Остаток жизни провел в Хотине, Черновцах, Бухаресте и Яссах. Умер 24 мая 1742-го в одиночестве в румынских Яссах.