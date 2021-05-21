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пятница, 21 мая 2021 15:19

Конституцию Орлика впервые выставят в Украине: где можно будет увидеть

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Конституцию Орлика впервые выставят в Украине: где можно будет увидеть
Из Швеции также привезут гетманскую булаву. Фото: pixabay.com

Оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, который впервые привезут в Украину к 30-летию Независимости, будет выставлен на обозрение всех желающих в заповеднике "София Киевская".

Документ можно будет увидеть уже летом, а потом он вернется в Швецию, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Крепко связанный с историей Швеции и нашей историей во времена казачества документ впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других. Это крайне важный международный жест для Украины. Ведь история – часть нашей идентичности и культуры. Возможность увидеть такой уникальный экспонат – бесценна", - написал он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что процесс переговоров был очень сложным.

"Нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - написал он в Facebook.

Из Швеции также привезут гетманскую булаву, которая после гетмана Ивана Мазепы принадлежала Орлику.

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5 апреля 1710-го в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского избрали Филиппа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция". Она состояла из преамбулы и 16 статей. Во введении размещалось краткое изложение истории Украины и объяснения почему разорвала отношения с Московией и пошла на союз со Швецией.

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