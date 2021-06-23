В нашей Конституции нет категории свободы. Самое интересное в журнале "Країна"

"На частичных изменениях Украина не выйдет из кризиса. Она или растворится в Европе, как государство с утраченными перспективами, или наберется ума и мужества, чтобы принять новую органическую Конституцию. В нынешнем ее виде - это декоративный документ. Не пригоден как правовой паспорт Украины. Он нужен только политическим спекулянтам, - говорит в интервью журналу "Країна" правовед и конституционный эксперт Всеволод РЕЧИЦКИЙ.

"Дух і тіло ми положим за нашу свободу", гласит наш гимн. Но в нашей Конституции в перечне наивысших социальных ценностей нет категории свободы. Мы еще не понимаем ее глубинного смысла. Что такое свобода на бытовом уровне? Прежде всего, это интересная, насыщенная эмоциями жизнь.

Новая Конституция Украины должна упрощать и ускорять большинство социальных действий. Свобода выбора создает здоровый тонус жизни. От этого происходит все - индексы счастья, творчество и векторы миграционных потоков".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"Мир справедлив, пока за него борется критическая масса хороших людей"

Сергей ШАМАРА, историк

"Умерших увозили в тундру. Каждому в пятку вбивали гвоздь, чтобы не придуривался, что умер"

Петр ПИДЛЕТЕЙЧУК, хорунжий Украинской повстанческой армии

"Джокович попытается стать лучшим теннисистом в истории"

Роман ШАХРАЙ, журналист

"Таксисты утром не хотели везти нас на кладбище"

Алексей ТАРАНЕНКО, режиссер

"Эротические вещи писал по свежим впечатлениям. Было много веселых приключений и известных людей"

Юрий ВИННИЧУК, писатель

"Перед битвой под Берестечком гетман Богдан Хмельницкий узнал об измене жены"

Михаил ТАНАСИЙЧУК, журналист

"На одну креветку наложили гривну штрафа. Продал все имущество, но этого не хватило"

О чем говорят на пляжах Арабатской стрелки

Подробности читайте в "Країні" №25 (578) от 24 июня 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal