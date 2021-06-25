Украинцы на востоке и юге не считают Украину независимой - опрос

Украинцы южных и восточных регионов не считают государство независимым. Фото: pixabay.com

Жители южных и восточных регионов Украины не считают государство независимым.

Накануне Дня Конституции Центр Разумкова опросил украинцев по поводу реализации основных принципов Конституции, которая определяет Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство.

По результатам, 67% украинцев считают, что Украина является суверенным государством, независимым называют ее 56% респондентов. 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством.

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58% и 56% жителей южного и восточного регионов не считают Украину независимой.

По всем показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями Западного региона, хуже всего - жителями Восточного и Южного регионов.

Исследование провели с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

По данным социологических опросов, большинство граждан не знает, о чем говорится в Конституции Украины - лишь 10% украинцев знают о своих правах, закрепленных в основном законе государства. Поэтому по режиссерскому решению статьи Конституции завернуты в стихотворения, что будет способствовать запоминанию базовых месседжей, заложенных в Конституции Украины.