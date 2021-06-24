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четверг, 24 июня 2021 18:48

Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав

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Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Показали красивое видео ко Дню Конституции Украины. Фото: golos.com.ua

В промо ролике по случаю 25-летия со дня принятия Конституции Украины вспоминают базовые права и свободы граждан нашей страны.

Видео опубликовали в пятницу на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"После Акта о провозглашении независимости Украины, ее Конституция стала вторым краеугольным камнем в строительстве украинской демократии. Как и любая демократическая конституция, украинский основной закон ставит уважение к человеческому достоинству и свободе за высшую ценность", - подчеркнули в Минкульте.

По данным социологических опросов, большинство граждан не знает, о чем говорится в Конституции Украины - лишь 10% украинцев знают о своих правах, закрепленных в основном законе государства. Поэтому по режиссерскому решению статьи Конституции завернуты в стихотворения, что будет способствовать запоминанию базовых месседжей, заложенных в Конституции Украины.

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Кроме ознакомления с базовыми правами и свободами, видео рассказывает о государственных символах, закрепленные в Конституции Украины, а также о едином государственном украинском языке, незыблемости государственной границы, суверенитете нашего государства и напоминает о том, что Крым является бесспорной частью Украины.

28 июня Украина отмечает День Конституции. В 2021-ом документу исполняется 25 лет.

В ночь на 28 июня 1996 года народные депутаты работали непрерывно почти сутки. Статьи для обсуждения с трибуны Верховной Рады зачитывал депутат Михаил Сирота. Его позже называли отцом Конституции.

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