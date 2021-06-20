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Где искать витамин молодости, шоу в Нафтогазе, спор Байдена и Путина: 5 блогов недели

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Где искать витамин молодости, шоу в Нафтогазе, спор Байдена и Путина: 5 блогов недели
Президент России Владимир Путин жмет руку президенту США Джо Байдену во время саммита в Женеве 16 июня. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Для Владимира Путина США и Джо Байден - главное зеркало, глядя в которое, можно представлять себя великой державой. Для Байдена Путин и Россия - не главное. Главный вызов - Китай. А Россия - источник неприятностей, которые можно потерпеть, - убежден российский журналист Игорь Яковенко.

2. Владимир Зеленский может поехать в гости к Джо Байдену победителем. Это очень просто. До поездки нужно завершить выборы руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Без махинаций. Принять новую редакцию закона о СБУ без оставления за ней права проводить досудебное расследование. И провести судебную реформу. А СНБО может принять санкции в отношении Ахметова, Коломойского, Фирташа, Пинчука, Порошенко, Медведчука. В противном случае поездка может не состояться, считает юрист Виктор Чумак.

3. Шоу в Нафтогазе продолжается. Глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд созывает внеочередное заседание, чтобы обсудить отстранение председателя правления Юрия Витренко. Давно наши западные партнеры так не тыкали Зеленского в наделанное ним же. И теперь у величайшего политика современности не знают, что делать. А на Вашингтонщине с интересом следят за его действиями. Или вытрет ноги о стандарты корпоративного управления, или же выполнит распоряжение НАПК об увольнении Витренко и этим признает полную свою несостоятельность как управленца, отмечает общественно-политический деятель Борислав Береза.

4. Каждый раз, когда на Западе дают понять, что собираются защищать самостоятельный выбор Украины, это приводит Путина в бешенство. Поэтому президент РФ будет убеждать Байдена, что Украина не имеет права на существование, что это выдуманное государство. А Байден будет отвечать, что Украина - такое же государство, как и все другие страны мира и ее народ имеет право на самостоятельный выбор своего пути развития. Достижения взаимопонимания по этому вопросу не предвидится, считает публицист Виталий Портников.

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5. Витамин Е называют "витамином молодости". Он мощный антиоксидант и кардиопротектор. Участвует в синтезе различных гормонов, обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет. Но витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Высокое количество содержится в свежих, необработанных овощах и зерновых, в растительных маслах. Витамин Е разрушает свет во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду, отмечает диетолог Светлана Фус.

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