Медики раскрыли невероятные свойства картофеля

Медики обнаружили невероятные свойства картофеля. Несмотря на то, что этот продукт редко относят к диетическим, он очень полезен для здоровья.

Для здоровья костей. Дело в том, что картофель богат на кальций, фосфор, железо, цинк и магний, которые помогают организму хорошо работать, а также укрепляют кости, пишет maximum.fm.

Для артериального давления. Витаминный набор помогает нормализовать артериальное давление без вспомогательных средств.

Для здоровья сердца. Благодаря калия, клетчатке, а также витаминам B6 и C картофель позволяет снижать уровень холестерина в крови, и уменьшает риски развития заболеваний сердца.

Для хорошего настроения и памяти. Картофель содержит холин, который помогает улучшить не только процесс восстановления мышц у людей, которые занимаются спортом, но и повышает настроение и облегчает процесс обучения.

Также не стоит забывать, что картофель очень полезен именно тогда, когда его готовить не на масле, а, например, запекать или варить. К тому же, небольшое количество этой вкусности точно не нанесет вреда фигуре.

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