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понедельник, 08 июля 2019 05:36

Женщине вырезали из мозга опухоль размером с желудь

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- Приехала к нам 60-летняя женщина из Ялты со сложной, якобы неоперабельной опухолью четвертого желудочка головного мозга, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец, из Международного центра нейрохирургии. - В Крыму даже не знали, чем ему помочь, каких специалистов посоветовать. Посылали в Россию, на Камчатку. А пациентка сказала: "Лучше я в Украине поеду". Так попала к нам.

Опухоль провоцировала сильную головную боль, которая не снималась препаратами.

- У женщины обнаружили гемангиобластому, - продолжает Курилец. - Это опухоль, которая прорастает сосудами. Выглядит, как гнездо змей. Размер небольшой - 2 сантиметра. Это как желудь. Но сложность в том, что расположена в очень опасной зоне, которая отвечает за сердцебиение, глотание, дыхание. Это место, которое управляет жизнью человека. Поэтому надо быть очень аккуратными, чтобы не задеть жизненно важные центры.

Оперировать украинским нейрохирургам помогал американский коллега Люк Томич из Нью-Джерси, США. Приехал в Украину в качестве волонтера. Во время пребывания сделал шесть сложнейших операций на головном мозге.

- Больная ждала Люка Томича в Киеве. Американский нейрохирург согласился ей помочь. Операция длилась 5 часов. Опухоль забрали вместе с сосудами. Удалили полностью. Сейчас она на гистологии - исследовании, которое подтверждает или отрицает наличие раковых опухолей. Первые дни женщину шатало, потому что должен был восстановиться объем спинномозговой жидкости в черепе. Ощущение такое, будто в шторм на корабле. Но потом все пришло в норму.

Через неделю женщина уже стояла, ходила. На девятый день ее выписали.

- Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Так что, Крым наш. И крымчане наши, - добавляет Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проводят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78.

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул.Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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