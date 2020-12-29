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понедельник, 04 января 2021 00:55

Зеленый горошек облегчает похмелье

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— Когда-то утро после праздничных посиделок встречал с тошнотой и головной болью, — рассказывает 35-летний Андрей Радченко из Киева. - Теперь заедаю алкоголь овощами, бутербродами с сыром и орехами. На удивление, это помогает.

— Зеленые салаты, огурцы, авокадо снимают окислительные процессы в организме. От этого улучшается самочувствие, интоксикация уменьшается, — говорит 28-летний Андрей Маковецкий, столичный диетолог.

Алкоголь не стоит заедать сладостями, жирным мясом и салатами с майонезом. Могут вызвать изжогу и тошноту.

- Крепкие напитки советую закусывать животными жирами. Бутерброды с маслом и икрой или сыром — маскарпоне, филадельфия или российским. Они замедляют попадание алкоголя в кровь, частично его выводят. Также хорошо есть орешки, семечки и фрукты. Если закусывать мясом, оливье или селедкой под шубой — начнется брожение в желудке, возникнет тошнота.

Не советует запивать газированной и сладкой водой. Она ускоряет всасывание алкоголя в кровь и человек быстрее пьянеет. Чтобы замедлить этот процесс, за полчаса до застолья следует съесть 20-30 г масла.

— Перед празднованием можно выпить зеленый смузи. Взбить в блендере 150-200 миллилитров воды, 30-70 граммов шпината или петрушки и столовую ложку меда. Выпить такой коктейль можно и на следующий день утром. Нормализует микрофлору кишечника, кислотность и улучшает самочувствие, — добавляет Маковецкий.

- Перед праздниками запасаюсь яйцами. Из них делаю гоголь-моголь, чтобы встать на ноги после алкогольного застолья, — рассказывает киевлянин Михаил Трегубов, 59 лет.

Взбивает яйцо со щепоткой соли и черного молотого перца. Добавляет столовую ложку уксуса, не помешивая. Выпивает. Через 5-10 мин. исчезают головная боль и тошнота.

— Сырые яйца — не панацея от похмелья, — рассказывает Алексей Джура, 61 год, нарколог из Харькова. - Не все способны их выпить, к тому же там могут быть сальмонеллы и прочие паразиты. На самом деле сырое яйцо слабо связывает токсины и продукты распада алкоголя. Лучше выпить томатный сок, который насыщает полезными соединениями и ускоряет обмен веществ. Его следует посолить, это быстрее восстановит минеральный баланс.

Советует взбить в блендере стакан томатного и 50 миллилитров апельсинового сока, щепотку перца и три кубика льда. Этот напиток взбодрит лучше, чем кофе. Также от похмелья помогает апельсиновый сок. Его горьковатый привкус снимает приступы тошноты и утоляет жажду.

На тяжесть похмелья влияет не количество выпитого алкоголя, а сколько красителей и ароматизаторов в нем. Поэтому при одинаковой концентрации спирта коньяк или ром повлечет более сильное похмелье, чем водка. Алкоголь из крепких напитков всасывается медленнее, однако и выходит дольше.

- Итальянцы от похмелья пьют крепкий кофе с бананом вприкуску. Кофеин и калий хоть и бодрят, но обладают мочегонным эффектом. Он только усиливает обезвоживание. Продукты с цистеином уменьшают симптомы похмелья. Его много в сырых подсолнечных семечках и зеленом горохе. Полезно съесть кусок лимона с солью и киви. Они содержат вещества, которые помогут переварить спиртное.

Автор: Влада МОСКВИТИС, Екатерина РОМАНЧУК
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