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понедельник, 21 октября 2019 00:46

Вегето-сосудистая дистония возникает от нервного перенапряжения

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- С вегето-сосудистой дистонией надо научиться жить. Никуда от нее не денешься. Так сказали врачи из скорой помощи. Вызвал их, когда впервые меня прихватило, - говорит 41-летний Виктор Коломиец из Харькова.

- Закружилось в голове, похолодели и онемели руки. Сильно вспотел, хотя и не было жарко. С тех пор, как перенервничаю - давление зашкаливает и сердце колотится. Так же на погоду. Если резкий скачок, могу и потерять сознание. Как недавно в очереди в банке. С утра уже уставший, все забываю. Как-то упал в обморок в магазине.

Мужчине назначили препараты для снижения давления, успокоительные и занятия спортом.

- Осень - золотая пора для вегето-сосудистой дистонии. Она обостряется от колебания температуры, - рассказывает столичный кардиолог Алексей Петров, 46 лет. - Уменьшается световой день и начинается дефицит витаминов. От этого люди чувствуют себя, как выжатый лимон. Часто заболевание провоцирует нервное перенапряжение.

Болезнь может развиваться на фоне психоэмоционального напряжения, хронической инфекции, малоподвижного образа жизни, разбалансированного питания и быть наследственной. Больные чувствуют усталость, слабость, тошноту, не могут спать. Также болит голова, возникают перебои в работе сердца. Устраняют дистонию психологи, неврологи и кардиологи. Назначают сердечные и сосудистые препараты, снижающие давление.

- Нужно меньше нервничать. Отдых должен быть активным - езда на велосипеде, бег, плавание. У кого не хватает времени, делать хотя бы зарядку и чаще наклоняться. Это помогает снять спазмы сосудов в мозге. Полезно ходить в сауну.

Чтобы полностью выздороветь, нужно пройти курс лечения комплексными лекарственными средствами на растительной основе. Наиболее эффективными являются сердечные капли на основе четырех компонентов: валерианы, боярышника, пустырника и мяты. Кофе следует заменить травяным чаем с медом. Он тонизирует сосуды. А кофе расширяет, а потом сужает. Бывает, даже прогулка на свежем воздухе за минуты лечит головную боль, которая мучила весь день.

- Из еды запрет только на продукты с животными жирами. В ней много холестерина. Например, свинина, сало, сливочное масло, яйца, сметана и жирное молоко. Также нужно меньше употреблять сахара, белого хлеба и сладостей.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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