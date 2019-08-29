Травяные средства восстановят мочеиспускание

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4968
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3573
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1557
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 684
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 477
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1521
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5211
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27324
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2808
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1989
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27324
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6462
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2538
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2718
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1053
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 05:30

Травяные средства восстановят мочеиспускание

  Комментировать
 

- Мучился простатитом десять лет, - говорит 67-летний Андрей Кошик из Тернополя. - Перепробовал таблетки, свечи и процедуры. Частично исчезали симптомы, а сама болячка прогрессировала. Лечился долго и упорно. По рекомендациям нашел средства на основе целебных трав. Решился попробовать.

Мужчина заказал комплекс от простатита у травницы Татьяны Павловны Радионовой и почувствовал долгожданное облегчение.

- Воспаление простаты, то есть простатит, становится хроническим с момента его появления, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Периодически, с небольшими промежутками нормальной жизни, он дает о себе знать затрудненным мочеиспусканием. Человек чувствует тяжесть или боль в яичках, в паху, в крестце. Это может сопровождаться тянущими болями, внизу живота, в ногах. Часто простатит сопровождается аденомой - опухолью предстательной железы.

При первых неприятных ощущениях внизу живота, в паху, при мочеиспускании следует обращаться за помощью.

- Вы можете заказать травяные смеси от простатита и аденомы, которые я делаю по старинной семейной рецептуре. В комплекс от простатита входит бальзам на целебных травах и корнях, для приема внутрь, и мазь, которую необходимо вводить с помощью ватного тампона на ночь в задний проход. "Эликсир молодости для мужчин" поможет восстановить половую функцию. Свои средства я высылаю почтой с соответствующими рекомендациями.

Травяной комплекс дает хороший оздоровительный эффект, не содержит химических составляющих, безвреден для организма в целом. При условии выполнения всех рекомендаций получите отличный результат.

- Здоровье - это вопрос номер один. Если у вас оно слабое, то какой смысл говорить о хорошей работе, достижениях и успехах. Без хорошего здоровья нельзя быть счастливым, - отмечает Татьяна Павловна Радионова.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многим другим можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkov.ua
Тел.: 0(97) 925 73 97,
0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Травяные средства восстановят мочеиспускание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 29701
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 28936
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 22131
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 15651
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 11502
Здоровье
"Опухоль росла всю беременность вместе с дочкой"
"Опухоль росла всю беременность вместе с дочкой"
"Уже 15 лет я живу полноценной жизнью без сколиоза"
"Уже 15 лет я живу полноценной жизнью без сколиоза" Просмотров: 9
Рассеянных школьников кормят халвой
Рассеянных школьников кормят халвой Просмотров: 297
Синтетические наркотики уничтожают мозг
Синтетические наркотики уничтожают мозг Просмотров: 252
Фужуньбао супер избавит от мужских проблем
Фужуньбао супер избавит от мужских проблем Просмотров: 36
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
11
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
7
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2511
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua