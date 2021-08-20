Машина спасла президента при покушении

Мужчина осматривает одну из пулевых дыр в Citroen DS президента Франции де Голля, 22 августа 1962 года / Getty Images

22 августа 1962 года президент Франции Шарль де Голль пережил одно из нескольких покушений на него благодаря превосходным характеристикам президентского автомобиля – гладкого и аэродинамического Citroen DS 19.

В августе 1962 года группа под названием "Организация секретная армия" замышляла покушение на президента де Голля, который, как они считали, предал Францию, дав Алжиру независимость. На закате 22 августа 1962 года де Голль и его жена ехали из Елисейского дворца в аэропорт Орли. Когда его черный Citroen DS мчался по Парижу со скоростью 115 км/час, 12 боевиков открыли огонь по машине. Прошел град из 140 пуль, большинство из них пролетели сзади машины, убили двух телохранителей из президентского кортежа на мотоциклах, разбил заднее стекло автомобиля, и пробили все четыре колеса. Хотя Citroen попал в занос, шофер де Голля смог выровнять его и уехать в безопасное место благодаря превосходной системе подвески.

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Фредерик Форсайт описал события августа в бестселлере "День Шакала", по которому позже сняли фильм. В 1969 году де Голль, зная, что своей жизнью он обязан этой машине Citroen, попытался предотвратить прямую продажу французского производителя автомобилей итальянскому автомобильному гиганту Fiat, ограничив долю, которую Fiat может купить в 15%. В 1975 году, чтобы предотвратить возможное банкротство Citroen, правительство Франции профинансировало продажу компании группе, в которую входил французский конкурент Peugeot. Результатом стала PSA - Peugeot Citroen SA, образованная в 1976 году.





