Мавзолей взорвали с пятой попытки

Архитекторы за ночь создали проект мавзолея, а возвели за 138 ч. Фото: FORTEPAN

В болгарской столице София 21 августа 1999-го с пятой попытки взорвали мавзолей, где 42 года пролежало тело коммунистического вождя Георгия Димитрова (1882-1949). Его называли "болгарским Лениным".



После того как в Болгарии был установлен советский режим, Георгий Димитров 1946-го стал председателем Совета министров. В следующем году генеральным секретарем ЦК БКП. Болгария начала сильно зависеть от СССР и даже называлась иногда "семнадцатой республикой Советского Союза".

Георгий Димитров умер 2 июля 1949-го. Министерский совет решил поместить его тело в мавзолей. Архитекторы за ночь создали проект мавзолея, построили за 138 ч. При строительстве использовали быстротвердеющий цемент. Мавзолей имел под собой большой подземный комплекс.

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Семь лучших врачей бальзамировали тело болгарского вождя. Бальзамирования проводили каждые 18 мес. После процедуры бальзамирования тело поднимали в зал. Каждое утро во вторник и в пятницу проверяли влажность рук и лица. Мавзолей был местом поклонения.

12 июля 1990-го премьер Болгарии Андрей Луканов объявил, что мавзолей уничтожат. Мумию вынесли через тоннель, соединяющий мавзолей с Партийным домом. Затем ее кремировали. Урну с прахом похоронили на Центральном софийском кладбище в могиле матери Георгия Димитрова. Мавзолей взорвали 1999-м. Уничтожили наземную часть.

После смерти руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира, его преемником 30 декабря 2011-го стал младший сын 28-летний Ким Чен Ын. Ким Чен Ын является третьим и младшим сыном Ким Чен Ира. Учился в элитарной школе и в Швейцарии. В течение последнего года он постоянно сопровождал отца, хотя ни разу не обращался к публике с речью. Продолжает диктаторскую политику своего отца.