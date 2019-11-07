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понедельник, 11 ноября 2019 06:45

Шершавые руки смягчают крахмалом

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- От горячих батарей в комнате сохнут руки. Стали шершавыми и шелушатся, - рассказывает Елена Шевелева, 38 лет, из Бердичева Житомирской области. - Начальница подсказала сделать крахмальную маску. Я в жизни не додумалась бы, что этот скрипучий порошок может смягчить руки.

Заливает стаканом воды 1 ч. л. крахмала. Добавляет по 1 ч. л. жидкого меда и масла. Наносит на кожу рук. Когда высохнет, делает еще один слой. Смывает через 15 мин.

- Этой маской можно мазать не только руки. Полезна для локтей, колен и пяток. Так же, как и картофельная маска.

Разводит в литре теплой воды 1 ст. л. глицерина и 1 ч. л. нашатырного спирта. Держит там руки 10 мин. Готовит маску из двух теплых сваренных в мундире картофелин, 2 ч. л. лимонного сока и 1 ст. л. масла. Наносит толстым слоем на руки, заворачивает их целлофаном на 15 мин. Смывает теплой водой.

- Обновить кожу рук поможет лимон. Надо смешать стакан сметаны с одним желтком и соком лимона. Вырезать два куска марли размером с руку и сложить в два слоя. На нее выложить приготовленную смесь и приложить к коже. Компресс накрыть целлофановой пленкой и полотенцем на 20 минут. Руки помыть теплой водой и смазать увлажняющим кремом.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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