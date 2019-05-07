Сердце хватает от работы на огороде

- Трижды думала продать дачу, но рука не поднимается. Поэтому запасаюсь аптечкой, и - на поле. Как только слышу, что сердце стукоче, таблетку под язык и все в норме, - рассказывает 58-летняя Руслана Лысюк из села Пуховка Броварского района Киевской области.

- Чем ближе 55-летие, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно для тех, кто работает на огороде под солнцем, наклонив голову, - говорит столичный кардиолог Алексей Ковалевский, 37 лет. - Летом больше инфарктов и инсультов. Сердце чаще бьется, повышается давление и расширяются сосуды. Если температура воздуха выше 30 градусов, лучше вообще не браться за лопату и мотыгу. Это дополнительный удар по сердцу и сосудам. Разрешено упражняться на грядках утром и вечером.

Людям с больным сердцем и сосудами нужно контролировать давление, не пропускать прием препаратов.

- Работая на огороде, человек потеет и начинается обезвоживание организма. Кровь становится гуще и образуются тромбы. Если они закупорят коронарную артерию - возникнет инфаркт, мозговую - инсульт. У гипертоников риск возникновения инсульта в семь раз выше, чем у людей с нормальным давлением.

На дачу берут нитроглицерин и кардиоаспирин для помощи при приступах стенокардии. Кроме таблеток, есть аэрозоли. Они действуют медленнее, но дольше.

- В дополнение следует принимать препараты с калием и магнием. Калий - отвечает за возбуждение волокон мышц, а магний - за их расслабления.

Для сердца и сосудов полезно есть по 30 г орехов в день. Подойдут грецкие, лесные или миндаль. В них много антиоксидантов и витаминов, которые защищают от образования бляшек в сосудах.