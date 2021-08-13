Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц

Военные Австро-Венгрии заняли позиции на горе Лысоня 1916

14 августа 1916 года, между австро-венгерской армией и украинскими сечевыми стрельцами с одной стороны и российской императорской армией с другой, начались бои за гору Лысоня. Их называли "самыми тяжелыми и кровавыми соревнованиями с москалями за все время существования легиона УСС".

Предпосылкой к битве стали события, произошедшие за несколько месяцев до того. В июне 1916-го российские войска Юго-Западного фронта провели наступательную операцию, известную как Брусиловский прорыв. Им удалось прорвать оборону австрийцев, однако установить полный контроль над Галицией, как в 1914-м, они не смогли.

На время прорыва сечевые стрельцы находились у реки Стрипы на Тернопольщине и не вели боевых действий, но 12 августа их перевели в село Потуторы - теперь Тернопольского района. Приказали обустроить позиции вокруг горы Лисони, высота которой составляла 399 м. Рядом расположились части венгров, немцев и турок. Всем сообщили, что в случае прорыва русские будут иметь открытый путь во Львов и дальше на запад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Европейский скандал": россияне в 1914 году разграбили Львов

Бои начались через сутки. Россияне сразу накрыли две сотни первого куреня УСС мощным артобстрелом. Стрелки оставили позиции, а военное командование расценило их действия как предательство. Украинцев отозвали с боевой линии в соседнее село Посухов, а командующего Антона Вариводу заставили подать в отставку. Впрочем бои не утихали, россияне предприняли атаку на Бережаны, и уже 2 сентября стрелков снова бросили в бой. Первой шла сотня Романа Сушко.

"Увидев москалей, сотня рванула из оврага под гору. Во главе выбежали старшины и подстаршины. Четы развились в одно мгновение в боевую линию и пошли за своими проводниками - на смерть. В несколько минут легли все коменданты чет и половина подстаршин. Враги сражались упорно. Кто потерял крис - боролся каменем, резал ножом, а не поддавался", - говорилось в книге "Украинские сечевые стрельцы" 1935 года.

Роман Сушко попал в плен к русским. Несмотря на неудачу другие сотни стрелков 4 сентября совместно с немецкими и венгерскими частями перешли в наступление. Остановили русских и отбили все позиции на горе Лысоня.

Через 12 суток аналогичное наступление провели россияне - захватили турецкие позиции на Диких Ланах вблизи Посухова. А 29 сентября атаковали всеми силами в районе Лысони, разбили венгров у Потутор. В этом бою сечевые стрельцы оказались в полном окружении. Части удалось прорваться, а остальные попали в плен. Среди пленных был и поручик Андрей Мельник - будущий глава Провода Украинских Националистов.

Исследователь Степан Рипецкий сформировал списоксоз 133 погибших стрельцов во время боев на Лысоне и Потуторах.

Легион Украинских сечевых стрельцов создали во Львове 6 августа 1914 года. Стал отдельным украинским добровольческим формированием в составе австро-венгерской армии времен Первой мировой. Вопрос о его создании перед австрийским командованием поставила межпартийная организация "Главная Украинская Рада". Получив одобрение, она обратилась к украинскому народу с призывом вступать в ряды УСС. На него откликнулись 28 тыс. добровольцев. Собрание должно было состояться в Стрые, однако из-за тяжелых боев в Галичине добраться до города смогли лишь 10 тыс. человек. Напуганные количеством и имея сомнения в лояльности, австрийцы и поляки позволили сформировать легион лишь из 2,5 тыс. человек, которых разделили на 10 сотен по 250 стрельцов.