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вторник, 13 августа 2019 10:37

Российские войска вошли на территорию Польши

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Российские войска вошли на территорию Польши
Варшавская битва началась 13 августа Фото: polomedia

Варшавская битва началась 13 августа 1920-го. Польские войска нанесли поражение Советской России. Помогали полякам войска УНР. Битва также известная как "Чудо на Висле".

В захвате Варшавы большевики видели возможность распространения "пролетарской революции" на запад.

"Через труп белой Польши лежит путь к пожару мировой революции. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад!", - говорилось в приказе командующего фронтом генерала Михаила Тухачевского.

Еще 11 июля министр иностранных дел Великобритании лорд Джордж Керзон выдвинул красным ультиматум остановиться на линии Гродно-Брест-Перемышль - линии Керзона. Но большевики проигнорировали его. Тухачевский развил стремительное наступление, планировал перейти Вислу и атаковать Варшаву с запада.

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Основная тяжесть обороны лежала на армии Северного фронта генерала Юзефа Галлера усиленной французскими войсками. Полякам удалось удержать города Оссув и Радзымин и обескровить противника ударив красных во фланг. Под Вислой и Неманом удалось уничтожить несколько красных армий. Тогда Тухачевский решил усилить войска Варшавского направления первого конным корпусом Семена Буденного, который должен двигаться через Замостье.

Под городом красные встретились с войсками УНР под командованием хорунжего Марка Безручка, всего 3200 воинов. Буденному не удалось прорвать украинскую оборону. Атакованные с юга и запада большевики вынуждены были отступать и идти на мирные соглашения с поляками.

12 октября 1920-го в Риге - теперь в Латвии подписали Рижский мирный договор, по которому прекратили боевые действия в обмен на признание поляками УССР и окончательного присоединения к Польше украинской Восточной Галиции. Симон Петлюра и войска УНР остались один на один с большевиками.

Глава Директории УНР Симон Петлюра с 6 декабря 1919 го вел переговоры с лидером Польши Юзефом Пилсудским о создании совместного антибольшевистского фронта в Украине. 21-24 апреля 1920 года стороны подписали Варшавское соглашение, по которому Польша признала власть Директории в Украине, УНР передала полякам Галичину, Западную Волынь и часть Полесья. Стороны договорились о совместных боевых действиях против большевиков. Началась Советско-Польская война. 25 апреля польские войска вторглись в Украину, их поддержали войска УНР. 6 мая 1920-го им удалось выбить большевиков из Киева, но наступление поляков остановили масштабным контрударом красных войск под командованием Михаила Тухачевского. Поляки и украинцы вынуждены отступать под Варшаву.

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Дата
13
августа

Российские войска вошли на территорию Польши

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