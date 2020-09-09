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понедельник, 14 сентября 2020 00:36

Семена льна помогают похудеть

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— Перепробовала пять диет. Каждая морально и физически обессиливала, — рассказывает Анастасия Ярушковская, 22 года, из Запорожья. - С тех пор как начала употреблять лен, исчезло постоянное чувство голода. Из семян организм получает необходимые витамины, микроэлементы и кислоты. В частности, "эликсир молодости" - омега-3.

Клетчатка льна разбухает в желудке и создает эффект сытости. Также растягивает кишечник, что способствует быстрому опорожнению. Полиненасыщенные кислоты улучшают сжигание жиров. Ускоряется обмен веществ. Снижается уровень сахара и холестерина. Получается лишняя жидкость. Поэтому снижается вес.

- Семена льна принимаю измельченными. Утром и вечером съедаю по две столовые ложки. Запиваю большим количеством жидкости. За месяц похудела на 3 килограмма.

Лен полезно принимать несколько раз в год даже людям, которые не хотят похудеть. Он способствует очищению кишечника и профилактике гастрита, запоров. Добавлять его можно в любое блюдо, но сырым. Высокая температура уничтожает полезные вещества. Хотя эффект обволакивания желудочно-кишечного тракта остается.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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