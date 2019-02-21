Рис и гречка провоцируют запоры

- Ульянка моя сидит по полчаса на горшке. Уж не знаю, чем ее кормить, - рассказывает киевлянка Мария Шемет, 34 года. - Даю несколько раз в неделю чернослив. А когда уж совсем никак, то ставлю клизму. Боюсь, что без такого стимулирования она совсем не сможет сходить в туалет сама.

- Дети не могут испражняться из-за питания, в котором много твердой пищи, - рассказывает доктор медицинских наук Василий Рыбальченко из Национальной медицинской академии им. Платона Шупика. - Твердый кал вызывает появление трещин прямой кишки. Возникает боль и ребенок боится испражняться. Постепенно развивается кишечная непроходимость. Тогда ребенок начинает делать это стоя, но родители не обращают внимания. А потом у дошкольников диагностируют геморрой, который не пролечишь оперативно в таком раннем возрасте.

Ребенок на грудном вскармливании должен испражняться шесть-семь раз в день. 2-летний - три-четыре раза, а 6-летний - дважды.

При частых детских запорах, надо сдать копрограмму. Этот анализ покажет, хватает ли всех ферментов, ответственных за переваривание пищи.

- Когда перевели ребенка на взрослый унитаз, под ноги ставьте подставку, чтобы угол в коленном суставе был 35 градусов. Ноги не должны свисать. Так нет точки опоры и ягодицы сжаты. Тогда надо сильно напрягаться и возникают надрывы и трещины. Это касается и взрослых.

Вызывают запоры рис, гречка, творог. Разжижает стул смесь каш грубого помола. Следует смешать горох, кукурузу, гречку, пшеницу и пшено. Также нужно давать супы, чтобы пополнять запасы жидкости для переваривания пищи.

- Стоит пробовать кефиры различных производителей. На какой именно начинает ворчать живот, на тот и пошла реакция. Поэтому надо выбирать его. Домашний кефир жирный и действует слабее, а вот сыворотка - лучше. Так же с соком. Один вид надо пить три дня, а потом менять. Одним детям от запоров помогает сливовый или морковный, а другим - грушевый или айвовый.