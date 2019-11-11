- Сходила на осмотр щитовидки. Нашли узлы. Я испугалась. Врачи успокоили. Мол, будем наблюдать, может все обойдется. Так протянула три года и все равно легла под нож, - рассказывает 35-летняя Эльвира Крупская из города Лубны Полтавской области. - Контур узлов сначала был ровный, а затем начал растягиваться.

Женщине сделали УЗИ и биопсию. Тонкую иглу под контролем датчика ввели в узел. Из него взяли на анализ клеточную жидкость. Процедуру сделали без обезболивания.

- Нужно, чтобы два генетика расшифровывали результаты биопсии, - говорит столичный эндокринолог Лариса Корольчук, 49 лет. - Они составляют молекулярный портрет опухоли. Агрессивная ли - покажут маркеры. Это белки, которые вырабатывают клетки опухоли. Если маркеров много, значит, образование агрессивное и его лучше удалить.

Рак щитовидной железы чаще бывает у женщин.

- Окончательного ответа, почему именно так - нет. Возможно, из-за большей чувствительности гормонов. Но этот вид рака легко поддается лечению. Даже на последних стадиях.

При небольших узлах не обязательно вырезать всю щитовидку. Достаточно только злокачественные образования.

- Удалять опухоль можно, если не больше 10 миллиметров и нет метастаз в лимфоузлах. Если больше, то щитовидную железу вырезают полностью.

Операцию делают через малые разрезы, почти проколы. Поэтому шрамов не остается. Для этого используют инструменты с микроскопической камерой.

- Бывает, что узлы не злокачественные, но их люди все равно просят убрать. Кому-то сдавливает трахею и мешает дышать, а кому-то не нравится эстетический вид. У стройного человека с высокой шеей узел больше выпирает. У того, кто имеет короткую шею и широкие плечи - он растет внутрь. Тогда опухоль можно увидеть только на рентгене.

После операции следует меньше нервничать. Стрессы истощают нервную систему. У таких пациентов может измениться голос, стать хриплым из-за снижения эластичности мышц гортани. Некоторое время после операции может наблюдаться онемение рук из-за удаления желез и хуже подвижность шеи.