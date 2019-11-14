Простатит обостряется от алкоголя

- Простатит не дает отойти от унитаза. Каждые 15 минут хочется мочиться и болит в паху. К врачу идти стесняюсь. Да и не получается, - рассказывает Олег, 39 лет, из города Буча Киевской области. Фамилии не называет. - Послал жену, чтобы взяла направление на анализ.

- Перед лечением простатита надо выяснить, что его спровоцировало. Чаще всего - переохлаждение или злоупотребление алкоголем. Или то и другое вместе. Захмелев, человек не смотрит, куда садится. Холодная поверхность ослабляет иммунитет и провоцирует развитие болезни. Поэтому она часто возникает осенью, - говорит столичный уролог-сексолог Александр Жаронин, 57 лет.

Простатит - воспаление предстательной железы. Микробы попадают в железу, ухудшают кровоснабжение органов малого таза. Проявляется частыми позывами в туалет, болью в промежности и перебоями в сексе. Эти застои бывают от длительного сидения - в офисе или за рулем.

- Мужчины терпеливы. Не идут к врачу, когда болит. Перехаживает острый период, и болезнь становится хронической. Снижается потенция, уменьшается продолжительность полового акта.

Больного осматривает уролог и берет секрет железы на анализ. В лаборатории устанавливают возбудителя инфекции. Затем врач назначает антибиотики. Без них воспаление не вылечить. Для усиления действия ставят свечи с антибактериальными и противовоспалительными веществами. Для скорейшего выздоровления нужно много ходить пешком и избегать стрессов. Также делать зарядку, выходить на пробежку, плавать.

- Хотя баню считают хорошим общеукрепляющим средством, злоупотреблять ею не стоит. Пребывание в горячем помещении, затем плавание в холодном бассейне вызывает воспаление простаты. После бани допустимо только кратковременное охлаждение. Лучше облиться холодной водой.