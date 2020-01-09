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понедельник, 13 января 2020 06:05

Прополис облегчает зубную боль

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- Сколько себя помню, всегда болели зубы, - вспоминает 60-летняя Мария Онышкив из Ивано-Франковска. - Чтобы не сажать печень обезболивающими, спасаюсь народным методом.

При зубной боли помогает полоскание рта противовоспалительными настоями. Успокаивающее действие оказывает отвар из ромашки.

Мария Онышкив заливает стаканом кипятка 2 ч. л. сухих цветов. 20 мин. держит над водяной баней. Охлаждает до комнатной температуры и полощет ротовую полость.

- Стараюсь держать отвар в зоне больного зуба. Облегчение от полоскания длится несколько часов, - продолжает. - Можно запаривать зверобой, мяту, мелиссу и календулу.

Обезболивающее действие имеет прополис. Благоприятно влияет на воспаление. Кусочек прополиса прикладывают к зоне поражения. Он снимет ноющую боль за полчаса. Также делают раствор для полоскания со спиртовой настойки на основе прополиса. Ее разбавляют теплой водой в пропорции 1:1.

- Самое дешевое средство - морская соль, - добавляет. - Одну столовую ложку смешиваю с таким же количеством соды. Заливаю двумя стаканами воды и добавляю несколько капель йода. Такой раствор обеззаразит слизистую рта и ослабит боль.

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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