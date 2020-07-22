Признаки инсульта путают с повышенным давлением

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 639
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 738
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4194
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2304
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7803
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3654
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 423
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5301
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 387
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 07:40

Признаки инсульта путают с повышенным давлением

  Комментировать
 

- Вытащила мать с того света. Она возилась на огороде с сапой и вдруг застыла. Я заподозрила, что что-то неладно , и попросила улыбнуться. Она не смогла, потому что лицо занемело. Знаю, что это первый симптом инсульта. Схватила ее под руки и потащила на веранду, — рассказывает Людмила Кулинич, 39 лет, из поселка Петрово Кировоградской области. — Несколько дней перед этим мать жаловалась на скачки давления.

Положила больную на диване и вызвала "скорую". Под спину подмостила несколько подушек, чтобы приподнять туловище. Женщину забрали в больницу. Неделю ставили капельницы. Состояние стабилизировалось. Вследствие инсульта перестали работать левая рука и нога. Не могла сама ходить и садиться. Пробовала лечиться пиявками, грязями и травами. Не помогло, поэтому записалась к реабилитологу. Тот делал массаж, иглоукалывание и гимнастику. Заново учил стоять с помощью прибора — вертикализатора. Выглядит, как парта, где пациент со всех сторон зажат в правильном положении. Так организм учится заново держаться на ногах.

— Мать восстанавливается на глазах. Мы уже и коляску одолженную отдали. Ходит с палкой, потому что без опоры еще клонится в стороны. Рука лучше заработала, когда мать снова взялась вязать коврики крючком. От этого кисть разрабатывается. Такое действие имеет лепка из пластилина.

Инсульт - нарушение кровообращения мозга, из-за которого в нем погибают клетки. Нарушается работа органов, которыми руководил поврежденный участок.

Половина больных теряют способность говорить, ухудшаются зрение и память. Слабеют мышцы, парализует половину тела. Люди эти признаки инсульта списывают на повышенное давление, потому что тоже тошнит, кружится голова. Отличие в том, что больной видит предметы в красном цвете.

— В жару учащается количество инсультов. Сердце быстрее бьется, повышается давление. Сосуды сужаются из-за тромбов в них и бляшек. А слишком тонкие сосуды расширяются. Могут лопнуть и начнется кровоизлияние. Клинически инсульт похож на обычный обморок, — говорит столичный кардиолог Алексей Ковалевский, 38 лет. — Любое нарушение речи или зрения, онемение половины лица, руки и ноги с одной стороны или их слабость указывают на то, что надвигается инсульт.

Инсульты учащаются от резких перепадов температуры, как этим летом. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, кто имеют проблемы с давлением.

Бывает инсульт геморрагический — кровоизлияние в мозг и ишемический — дефицит поступления крови. Первый случай сложнее - 70% больных не становятся на ноги. На появление такого нарушения влияет малоподвижный образ жизни, курение и стрессы. Возраст перестал быть решающим фактором. Недуг случается и после 30 лет.

При появлении любого из симптомов нужно сделать кардиограмму, ультразвуковую диагностику сердца и компьютерную томографию. Она покажет — причина в разрыве или сужении сосудов. От этого зависит схема лечения.

— Важно запомнить точное время появления симптомов. У врача есть 4 часа на введение препарата для рассасывания тромба. Если их дать позже, пациент не сможет вернуться к нормальной жизни. Также назначают препараты для разжижения крови и антидепрессанты, без которых выздоровление тормозится. Неправда, что от инсульта может защитить прокапывание дважды в год для очищения сосудов. Так не делают нигде в Европе, только у нас.

Лучше всего мозг восстанавливается в первые три месяца после инсульта. Организм учится перекладывать работу с отмершей части на живую. Процесс длится полтора года. Нужна помощь невролога, кардиолога, терапевта, физиотерапевта. В санаториях курс восстановительных процедур длится 21 день. Физиотерапия, рефлексотерапия, массаж, лечебная физкультура и соответствующее питание ускоряют выздоровление.

- Чтобы человек снова заговорил, нужны занятия с логопедом. Они учат больных говорить с нуля, как маленького ребенка. Если инсульт повлиял на память - напоминайте подробности, наталкивайте человека, чтобы самостоятельно пытался восстановить воспоминания. Хорошо помогают кроссворды и изучение стихов. Поддерживайте больного психологически. Он должен не опускать рук. Если настроен оптимистично, мозг восстанавливается быстрее.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Признаки инсульта путают с повышенным давлением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Художник выстрелил себе в грудь: как умирал Винсент ван Гог

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 34463
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 15561
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 6624
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 5598
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5283
Здоровье
Тимьян помогает при бессоннице
Тимьян помогает при бессоннице Просмотров: 18
Катаракта и глаукома — реальная опасность потерять зрение
Катаракта и глаукома — реальная опасность потерять зрение Просмотров: 378
Артроз обостряется в жару
Артроз обостряется в жару Просмотров: 81
Травы помогут избавиться от хронического простатита
Травы помогут избавиться от хронического простатита Просмотров: 387
Ухо воспаляется от купания
Ухо воспаляется от купания Просмотров: 27
Больше всего комментируют
11
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
Голосов: 161
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua