Признаки инсульта путают с повышенным давлением

- Вытащила мать с того света. Она возилась на огороде с сапой и вдруг застыла. Я заподозрила, что что-то неладно , и попросила улыбнуться. Она не смогла, потому что лицо занемело. Знаю, что это первый симптом инсульта. Схватила ее под руки и потащила на веранду, — рассказывает Людмила Кулинич, 39 лет, из поселка Петрово Кировоградской области. — Несколько дней перед этим мать жаловалась на скачки давления.

Положила больную на диване и вызвала "скорую". Под спину подмостила несколько подушек, чтобы приподнять туловище. Женщину забрали в больницу. Неделю ставили капельницы. Состояние стабилизировалось. Вследствие инсульта перестали работать левая рука и нога. Не могла сама ходить и садиться. Пробовала лечиться пиявками, грязями и травами. Не помогло, поэтому записалась к реабилитологу. Тот делал массаж, иглоукалывание и гимнастику. Заново учил стоять с помощью прибора — вертикализатора. Выглядит, как парта, где пациент со всех сторон зажат в правильном положении. Так организм учится заново держаться на ногах.

— Мать восстанавливается на глазах. Мы уже и коляску одолженную отдали. Ходит с палкой, потому что без опоры еще клонится в стороны. Рука лучше заработала, когда мать снова взялась вязать коврики крючком. От этого кисть разрабатывается. Такое действие имеет лепка из пластилина.

Инсульт - нарушение кровообращения мозга, из-за которого в нем погибают клетки. Нарушается работа органов, которыми руководил поврежденный участок.

Половина больных теряют способность говорить, ухудшаются зрение и память. Слабеют мышцы, парализует половину тела. Люди эти признаки инсульта списывают на повышенное давление, потому что тоже тошнит, кружится голова. Отличие в том, что больной видит предметы в красном цвете.

— В жару учащается количество инсультов. Сердце быстрее бьется, повышается давление. Сосуды сужаются из-за тромбов в них и бляшек. А слишком тонкие сосуды расширяются. Могут лопнуть и начнется кровоизлияние. Клинически инсульт похож на обычный обморок, — говорит столичный кардиолог Алексей Ковалевский, 38 лет. — Любое нарушение речи или зрения, онемение половины лица, руки и ноги с одной стороны или их слабость указывают на то, что надвигается инсульт.

Инсульты учащаются от резких перепадов температуры, как этим летом. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, кто имеют проблемы с давлением.

Бывает инсульт геморрагический — кровоизлияние в мозг и ишемический — дефицит поступления крови. Первый случай сложнее - 70% больных не становятся на ноги. На появление такого нарушения влияет малоподвижный образ жизни, курение и стрессы. Возраст перестал быть решающим фактором. Недуг случается и после 30 лет.

При появлении любого из симптомов нужно сделать кардиограмму, ультразвуковую диагностику сердца и компьютерную томографию. Она покажет — причина в разрыве или сужении сосудов. От этого зависит схема лечения.

— Важно запомнить точное время появления симптомов. У врача есть 4 часа на введение препарата для рассасывания тромба. Если их дать позже, пациент не сможет вернуться к нормальной жизни. Также назначают препараты для разжижения крови и антидепрессанты, без которых выздоровление тормозится. Неправда, что от инсульта может защитить прокапывание дважды в год для очищения сосудов. Так не делают нигде в Европе, только у нас.

Лучше всего мозг восстанавливается в первые три месяца после инсульта. Организм учится перекладывать работу с отмершей части на живую. Процесс длится полтора года. Нужна помощь невролога, кардиолога, терапевта, физиотерапевта. В санаториях курс восстановительных процедур длится 21 день. Физиотерапия, рефлексотерапия, массаж, лечебная физкультура и соответствующее питание ускоряют выздоровление.

- Чтобы человек снова заговорил, нужны занятия с логопедом. Они учат больных говорить с нуля, как маленького ребенка. Если инсульт повлиял на память - напоминайте подробности, наталкивайте человека, чтобы самостоятельно пытался восстановить воспоминания. Хорошо помогают кроссворды и изучение стихов. Поддерживайте больного психологически. Он должен не опускать рук. Если настроен оптимистично, мозг восстанавливается быстрее.