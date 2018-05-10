При волнении яд быстрее попадает в кровь

- На улице резко потеплело, захотела прогуляться по лесу. Наклонилась сорвать цветок под кустом. Внезапно ниоткуда взялась змея, укусила меня за руку и быстро отползла, - говорит 44-летняя Ярослава Стебницкая из поселка Великий Любинь Городокского района Львовской области.

- Я заметила, что змея с серым узором. А за день до того соседи видели у себя во дворе такую, говорили - гадюка. Знала, что надо немедленно бежать к врачу. Дома у меня поднялась температура и мы поехали в районную больницу. Там поставили капельницу. Через неделю выписали, - говорит Ярослава Михайловна.

- При укусе неизвестной змеи не стоит паниковать: волнение ускоряет сердцебиение, яд быстрее проникает в кровь, - рассказывает профессор Олег Боднарь, 43 года, заведующий кафедрой детской хирургии Буковинского государственного медицинского университета. - Осмотрите место укуса. Если укусила гадюка, на теле остаются кровоточащие следы двух ядовитых клыков. Укусы крупных и агрессивных, но неядовитых полозов выглядят иначе - на коже есть дуга от мелких царапин.

Пострадавшую руку или ногу необходимо обездвижить.

- Когда змея укусила за ногу, надо разуться, снять носки, так как может возникнуть отек. Если в руку, то снять украшения. Место укуса необходимо промыть водой. Выше раны надо наложить тугую повязку, чтобы предотвращать возвращение венозной крови к сердцу. Повязка не должна препятствовать движению артериальной крови.

После наложения повязки укус будет продолжать кровоточить. Бояться этого не следует, кровь выводит из ранки яд. Нужно наложить шину и лед, потому что из-за холода яд в организме не распространяется. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Там несколько дней ставят капельницы. Надо пить много воды, чтобы из организма выходили токсины.

Врач рассказал и о том, чего не нужно делать при змеином укусе.

- Нельзя надрезать края раны - это откроет дополнительные пути для проникновения яда. Также запрещено его отсасывать. Так легко проникает сквозь слизистую оболочку в ваш организм. Не рекомендуем пережимать резиновым жгутом руку или ногу, это может привести к нарушению обмена веществ в пораженном участке.