При волнении яд быстрее попадает в кровь

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 945
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1404
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 35721
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1107
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 900
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2484
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1927
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2970
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52091
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12582
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2817
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8163
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6867
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 621
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 07:51

При волнении яд быстрее попадает в кровь

  Комментировать
 

- На улице резко потеплело, захотела прогуляться по лесу. Наклонилась сорвать цветок под кустом. Внезапно ниоткуда взялась змея, укусила меня за руку и быстро отползла, - говорит 44-летняя Ярослава Стебницкая из поселка Великий Любинь Городокского района Львовской области.

- Я заметила, что змея с серым узором. А за день до того соседи видели у себя во дворе такую, говорили - гадюка. Знала, что надо немедленно бежать к врачу. Дома у меня поднялась температура и мы поехали в районную больницу. Там поставили капельницу. Через неделю выписали, - говорит Ярослава Михайловна.

- При укусе неизвестной змеи не стоит паниковать: волнение ускоряет сердцебиение, яд быстрее проникает в кровь, - рассказывает профессор Олег Боднарь, 43 года, заведующий кафедрой детской хирургии Буковинского государственного медицинского университета. - Осмотрите место укуса. Если укусила гадюка, на теле остаются кровоточащие следы двух ядовитых клыков. Укусы крупных и агрессивных, но неядовитых полозов выглядят иначе - на коже есть дуга от мелких царапин.

Пострадавшую руку или ногу необходимо обездвижить.

- Когда змея укусила за ногу, надо разуться, снять носки, так как может возникнуть отек. Если в руку, то снять украшения. Место укуса необходимо промыть водой. Выше раны надо наложить тугую повязку, чтобы предотвращать возвращение венозной крови к сердцу. Повязка не должна препятствовать движению артериальной крови.

После наложения повязки укус будет продолжать кровоточить. Бояться этого не следует, кровь выводит из ранки яд. Нужно наложить шину и лед, потому что из-за холода яд в организме не распространяется. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Там несколько дней ставят капельницы. Надо пить много воды, чтобы из организма выходили токсины.

Врач рассказал и о том, чего не нужно делать при змеином укусе.

- Нельзя надрезать края раны - это откроет дополнительные пути для проникновения яда. Также запрещено его отсасывать. Так легко проникает сквозь слизистую оболочку в ваш организм. Не рекомендуем пережимать резиновым жгутом руку или ногу, это может привести к нарушению обмена веществ в пораженном участке.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «При волнении яд быстрее попадает в кровь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Английский хирург изобрел вакцину от оспы случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 104858
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 35730
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 23609
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 21 Просмотров: 22835
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17653
Больше всего комментируют
21
Цены на газ рекордно выросли
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
7
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
Голосов: 317
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua