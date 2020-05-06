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Подагра может поражать ушные раковины

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— Пальцы на ногах опухли от подагры. Лекарства, которые пила раньше, не помогают. Помазала мазью Вишневского, теперь пальцы еще и начало выкручивать в разные стороны, — рассказывает 63-летняя Татьяна Проскурина из села Великий Браталов Любарского района Житомирской области.

— При остром воспалении тепловые процедуры запрещены. Компрессы надо отложить, — говорит столичный ревматолог Назар Краснов, 43 года. — Толчком к проявлению подагры является травма ноги, перегрев или переохлаждение, когда в суставе кристаллизуются соли. Чаще возникает у людей с лишним весом, гипертонией, атеросклерозом.

Подагра — вид артрита. Образуется от избытка мочевой кислоты, которая плохо выводится из организма. Вещество превращается в кристаллы, накапливающиеся в суставах. Они распухают, кожа краснеет.

При подозрении на подагру, нужно определить уровень мочевой кислоты и С-реактивного белка. Сделать рентген суставов. На снимке светлые круги с ободком — это костная ткань, которую растворили кристаллы мочевой кислоты. Тогда назначают противовоспалительные препараты и диету. Запрещены сельдь, сардины, печень, копченое и жирное мясо, спиртное. Следует пить не менее 2,5 литра воды в сутки, можно компоты и ягодные кисели. Они способствуют выведению солей из организма. Полезна щелочная вода, она предотвращает повышение уровня мочевой кислоты. Больным не стоит поднимать тяжелое. Должны носить широкую обувь с ортопедической стелькой.

- Подагра передается по наследству. О ней человек не знает, пока не съест или не выпьет слишком много. Утром просыпается от резкой боли большого пальца ноги. В организме есть 200 суставов, но подагра всегда проявляется на этом. Он показывает состояние печени и желчного пузыря. Если не лечить, подагрические узелки могут образоваться в ушных раковинах.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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