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понедельник, 24 декабря 2018 06:10

Переохлаждение провоцирует обострение простатита

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- Работаю охранником, бываю на холоде, - говорит 48-летний Назар Комаров из Жмеринки Винницкой области. - В прошлом месяце промерз, начал болеть. Часто вставал мочиться ночью, не высыпался. Болезнь так измучила, что уже сил не было. Мужское здоровье пропало. Сосед посоветовал обратиться к травнице из Харькова, благодаря которой когда-то избавился от простатита.

Мужчина заказал травяные средства у Татьяны Павловны Радионовой. После них получил замечательный результат.

- Если встаете ночью мочиться неоднократно, донимают боли в пояснице, внизу живота, паха или яичках, появилась кровь в моче - срочно начинайте борьбу с простатитом и не ждите, что болезнь может пройти сама, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Рано или поздно он проявится с новой силой. В последнее время усилилась другая проблема мужчин - аденома предстательной железы. На нее жалуется большинство мужчин после 40 лет и почти все мужчины после 75.

Аденома - это опухоль, которая образуется из-за старения, в результате эндокринных нарушений, сидячего образа жизни, курения, алкоголя, а также сбоев в работе кишечника.

- Для профилактики простатита и аденомы рекомендую прогулки. Если работаете сидя, делайте "зарядку для промежности" - сжимайте и расслабляйте поочередно мышцы ягодиц. Нормализуйте сон, питание, - говорит Татьяна Павловна.

От простатита и аденомы травница делает целебный бальзам для приема внутрь на травах и корнях, а также мазь на ночь в задний проход.

- После применения средств такие симптомы как затрудненное, учащенное, прерывистое или неполное мочеиспускание, резкая боль в яичках, паху, крестце постепенно исчезают. Часто хронический простатит вызывает потерю эрекции. Прием "Эликсира молодости для мужчин", который я делаю, способствует восстановлению и усилению половой функции. Средства являются натуральными и не имеют побочных действий. Делаю их по рецептам, которые остались в наследство от нашей семейной династии. Искренне желаю всем быть молодыми в душе и не сдаваться годам и болезням, - говорит Татьяна Павловна.

Информацию о простатите, герпесе, демодекозе, псориазе, грибке, синусите, геморрое, парапроктите, артрозе, остеомиелите, трофических язвах, пролежнях, целлюлите, лишнем весе и других заболеваниях можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой:

www.travnik.kharkov.ua.

Подробная информация по телефонам:

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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24
декабря

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