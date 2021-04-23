23 апреля 1974 года на острове Бали потерпел катастрофу авиалайнер Boeing 707, который принадлежал компании Pan American. В результате погибли 107 человек.

Авиалайнер выполнял международный пассажирский рейс Гонконг-Денпасар-Сидней. При подходе к аэропорту Денпасара он врезался в гору. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Индонезии.

Автор: wikipedia.org Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Boeing 707 выпустили 11 декабря 1966-го. Самолет получил бортовой номер N446PA, а до 16 декабря его продали заказчику - американской авиакомпании Pan American World Airways.

Авиалайнер получил четыре турбовентиляторных двигателя Pratt&Whitney JT3D-3B с силой тяги по 18 тыс. фунтов каждый. Летный сертификат лайнер получил 9 января 1967 года. Пассажировместимость его салона составляла 192 места. Последнюю проверку выполнили 13 апреля 1974-го, когда самолет имел наработки 27 тыс. 838 ч.

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Изучение обломков показало, что до удара о землю разрушения конструкции самолета не было. Не нашли также никаких доказательств, что в полете произошел сбой в работе двигателей или их разрушения.

Комиссия вообще не смогла найти доказательств, что до столкновения на борту возникли неполадки. Согласно данным речевого самописца, радиопереговоры с землей осуществлял командир, который имел некоторые проблемы по установлении связи с балийским центром управления воздушным движением.

22 апреля 1952 года состоялось испытание ядерной бомбы в штате Невада. 35 млн американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний. Невадский испытательный полигон считается одним из самых больших в США, что существует с 1951-го. За это время осуществили 928 ядерных взрывов.