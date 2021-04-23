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пятница, 23 апреля 2021 09:38

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

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23 апреля 1962 года в США запустили космическую станцию ​​Ranger-4. Запуск состоялся с мыса Канаверал LC-13. Полет ракеты-носителя происходил по программе, близкой к расчетной.

Автор: NASA
  Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны
Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Вскоре после запуска вышла из строя бортовая радиоаппаратура. В результате аппарат не смог отрабатывать команды, которые передавали с Земли. Получение телевизионных изображений поверхности Луны и отделения приборного контейнера осуществить не удалось. 26 апреля 1962 года Ranger-4 упал на невидимую сторону Луны.

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Космическая станция несла на себе капсулу с приборным контейнером, научной аппаратурой, служебным и вспомогательным оборудованием. В верхней части контейнера расположили антенну, а на боковой поверхности установили телевизионную камеру.

Автор: wikipedia.org
  Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны
Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Для поддержания внутри контейнера определенной температуры использовали кипячение дистиллированной воды весом 1,7 кг. По изменению температуры в контейнере хотели определить температуру поверхности Луны. В контейнере разместили сейсмометр, шесть серебряно-кадмиевых аккумуляторов, передатчик и антенну.

21 апреля 1910 года комета Галлея максимально приблизилась к Земле. Она является самой яркой из короткопериодических комет. Приближается к Земле каждые 75-76 лет. Ее назвали в честь английского астронома Эдмонда Галлея. Он вычислил ее орбиту. С кометой связаны метеорные потоки Эта-Аквариды и Ориониды. Последний перигелий состоялся в феврале 1986 года, следующий ожидают в 2061 году.

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Дата
23
апреля

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

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