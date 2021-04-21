К Земле максимально приблизилась комета Галлея фото: wikipedia.org

21 апреля 1910 года комета Галлея максимально приблизилась к Земле. Она является самой яркой из короткопериодических комет. Приближается к Земле каждые 75-76 лет.

Ее назвали в честь английского астронома Эдмонда Галлея. Он вычислил ее орбиту. С кометой связаны метеорные потоки Эта-Аквариды и Ориониды. Последний перигелий состоялся в феврале 1986 года, следующий ожидают в 2061 году.

Орбита Галлеи — вытянутый эллипс с Солнцем в одном из фокусов. Перигелий кометы составляет 0,587 а. е., афелий — свыше 35 а. о. Орбита кометы сильно наклонена к плоскости эклиптики — на 162,5 °. Это означает, что комета движется в направлении, противоположном движению планет Солнечной системы.

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Комета вращается вокруг Солнца с периодом примерно 76 лет. В точке перигелия она имеет скорость 52 км/с, а в афелии — 1 км/с. На расстоянии Земли комета движется со скоростью 46 км/с.

В 1989 году физики-теоретики Борис Чириков ты Виталий Вечеславов проанализировали факты 46 визитов кометы. Исследование выявило динамику, хаотичную и непредсказуемую на далекую перспективу. Ожидалось, что продолжительность жизни кометы достигнет 10 млн лет. Однако исследования показали, что Галлея испарится или распадётся пополам в течение следующих 10 тыс. лет. Наблюдение показывает, что масса ядра кометы уменьшилась на 80-90% за последние 2000-3000 вращений.

8 апреля 1947 года на Солнце зафиксировали самое большое пятно. Оно достигало 18 млрд кв. км. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферы сильных магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества. Как следствие — происходит снижение потока переноса тепловой энергии в этих областях.