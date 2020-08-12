Утонула российская подводная лодка

20 лет назад затонула АПЛ "Курск". Фото: ПО

Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа в 2000 году.

Субмарина принимала участие в учениях. Должна была запустить 2 холостые торпеды по атомному крейсеру "Петр Великий". По официальной версии, в 11:28 через проржавевшую оболочку произошла утечка торпедного топлива. Оно вступило в реакцию с медным и латунным покрытием торпедного аппарата и вызвало взрыв. В тот момент атомные реакторы уже отключились и утечки ядерного топлива или ядерного взрыва не произошло.

От второго взрыва в корпусе лодки появилось отверстие. Через него вода затопила большинство отсеков.

Взрывы пережили 23 матроса из 118 членов экипажа. Они собрались вместе в 9-м отсеке под командованием капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Тот составил список присутствующих.

Некоторые специалисты утверждали, что при нормальных условиях экипаж мог бы спастись и выплыть на поверхность в специальных костюмах через аварийные люки. Но неизвестно, люки были повреждены или экипаж отказался от риска.

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Через некоторое время аварийное освещение погасло. Экипаж страдал от низких температур на дне моря. Несколько дней матросы использовали химические кассеты для регенерации углекислого газа в кислород. От контакта одного из них с водой произошел пожар, что привело к уничтожению кислорода в отсеке и смерти от асфиксии.

Все 118 членов экипажа погибли. Правительственные структуры РФ пытались уменьшить размер катастрофы. Объясняли медлительность со спасением экипажа погодными условиями.

После аварии появились теории, что "Курск" столкнулся с иностранным судном, которое следило за учениями.

Россия за последнее время значительно увеличила количество фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море. Для НАТО такая активность не стала сюрпризом.