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понедельник, 03 августа 2020 07:45

От работы на огороде воспаляются мышцы спины

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— Полдня возилась на даче. Потом так спину прихватило, что едва с грядок вернулась. Еще и ноги отекли. Уже и не рада тем огурцам, которые уродили. Потому что на лекарства больше потрачу, — говорит 57-летняя Мария Пенско из Львова.

— После прополки грядок чаще всего беспокоит поясница. Человек долго находится в одной позе, мышцы перенапрягаются. В них замедляется кровообращение, возникает нехватка кислорода. Накапливаются продукты метаболизма. Из-за этого может возникнуть воспаление, и как защитная реакция — спазм, — рассказывает Сергей Щербина, 49 лет, мануальный терапевт из Киева. — Иногда мышцы расслабляются сами. Если этого не произошло, надо обращаться к специалисту.

Перед началом садово-огородной работы следует провести легкую гимнастику. Сделайте несколько плавных поворотов головой в стороны, круговые движения ногами и руками, чтобы размять тазобедренный, плечевой и коленный суставы. Ручную прополку лучше проводить сидя или на четвереньках. Поможет лавочка или перевернутое ведро. Больным варикозом опасно работать вприсядку. Так пережимаются кровеносные сосуды, идущие по задней поверхности бедра. Увеличивается давление внутри вен голени, а это приводит к расширению вен нижних конечностей. Также не стоит работать стоя на прямых ногах, наклонившись вниз. Из-за резкого прилива крови к голове можно получить приступ гипертонии, головокружение. Как только почувствуете скованность или тяжесть в теле, следует передохнуть.

— Следует чередовать позы, тогда меняется нагрузка на мышцы. Следите, чтобы поясница не оголялась. Желательно надеть наколенники. Тогда сможете опираться на холодную землю. Подниматься надо, опираясь на что-то. Потому что наибольшая нагрузка на поясницу приходится именно в момент разгибания, — добавляет Щербина.

Поднимая ведра или ящики, не наклоняйтесь, прогибая спину. Присядьте на корточки, расставив ноги на ширине плеч, и аккуратно поднимите тяжелый предмет, держа спину ровно. Должны работать только мышцы ног и сгибаться тазобедренные суставы. В момент поднятия груза слегка напрягите мышцы живота — это сразу уменьшит нагрузку на поясницу. Переносить тяжелые предметы нужно равномерно в двух руках. Например, по полведра в каждой. Не перекашивайте спину, не давайте позвоночнику "провисать" в одну сторону. При обрезке деревьев не запрокидывайте сильно голову назад, чтобы не навредить шейным позвонкам. Избегайте резких движений, они повышают риск травмирования.

— Если боль в пояснице все же возникла, напряжение помогает снять массаж. Также назначаю мазь на основе трав, из аптечных средств — нестероидные противовоспалительные гели. Облегчение наступит на следующие сутки. Мышцы спины стоит укреплять. Для этого лучше всего обратиться к специалисту, который решает проблемы опорно-двигательного аппарата.

После работы в саду не принимайте контрастный душ. Переохлаждение "проблемных" мест может привести к обострению радикулита и остеохондроза.

Автор: Василина КУЗНЕЦОВА
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Дата
03
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