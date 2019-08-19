От гигантской опухоли мозга пропало обоняние

- Обратилась в нашу клинику 56-летняя женщина из Черновцов, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Два месяца назад родные начали замечать, что ее характер изменился. Стала неразговорчивой, замкнутой. Сама женщина жаловалась на головные боли и проблемы с мочеиспусканием. Но самое интересное - у нее полностью пропало обоняние.

Больную направили на МРТ головного мозга. На снимке обнаружили опухоль.

- Название - менингиома. Это доброкачественная опухоль. У женщины она выросла в обонятельной ямке. Поэтому и исчезло обоняние. Опухоль была гигантская - 5 сантиметров, размером со сливу. Если бы ее не вырезали, через месяц-два пациентка могла бы умереть от отека головного мозга. Менингиомы растут медленно, и мозг к ним приспосабливается. Симптомы появляются, когда организм не может справиться с этой проблемой. Поэтому часто обнаруживают такие большие опухоли.

Женщину могла спасти только операция. Сделали ее в Международном центре нейрохирургии в Киеве. Длилась 10 ч.

- Сложность операции заключалась еще в том, что женщина весила 120 килограммов и имела много сопутствующих болезней - проблемы с сосудами, почками. Сама опухоль была в глубине головного мозга и приросла к важным артериям и нервам. Операция была кровавая, ибо приходилось ее от этих сосудов отделять.

Хирургам удалось забрать 90% опухоли.

- После операции пациентка чувствует себя хорошо. Сразу заметили изменения. Стала говорливая, веселая. Далее будет здоровой, жить нормальной жизнью.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят по живой очереди.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года