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понедельник, 20 января 2020 05:25

Ортоплазма позволяет двигаться без боли

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— В прошлом году начали болеть колени, особенно, когда работала физически, — говорит 45-летняя Ольга Иванишина из Полтавы. — Думала, пройдет. Но постепенно боль начала мучить даже во время сна. Также появился хруст. Родственница посоветовала обратиться в клинику "Ортомед Просперитас". После консультации и осмотра специалисты назначили процедуру ортоплазмы. Уже после первого сеанса почувствовала облегчение. Прошла целый курс.

Ортоплазма — это перспективный метод лечения больных с патологией опорно-двигательного аппарата. Ее применяют при артрозах, артритах, подагре, остеохондрозе, переломах и межпозвонковых грыжах. Курс состоит из трех-пяти инъекций. Метод разрешен с 16 лет. Инъекции назначают с определенными промежутками в три-десять дней. Лечебный эффект длится от восьми до десяти месяцев. Если заболевание осложнено, курс надо повторять.

— Из вены больного берем необходимое количество крови, — говорит Сергей Петрик, руководитель центра "Ортомед Просперитас". — С помощью центрифуги выделяем плазму, обогащенную тромбоцитами. Ее вводим в поврежденный сустав. Клетки соединительной ткани усиленно вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту — вещества, которые отвечают за прочность и целостность хрящевой ткани.

— Наша клиника только в 2019 году приняла более 2,5 тыс. пациентов, которым сделали ортоплазму, — говорит врач. — После процедуры восстанавливаются объем суставной жидкости и ее свойства. В проблемном участке уменьшается воспаление и запускается естественное восстановление ткани. Самое главное — пациент может свободно и безболезненно двигаться.

В клинике "Ортомед Просперитас" невропатолог принимает пациентов с остеохондрозом, сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующих остеоартрозов коленных и тазобедренных суставов.

В центре проводят ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж и физпроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел.: 0(532) 58 03 08,

0(66) 285 25 48, 0(67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться на сайте www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013

Автор: Татьяна ОМЕЛЬЯНЕНКО
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