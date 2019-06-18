Накусочная шина защищает зубы от трения

- У меня немного смещены зубы. После 45 лет начались приступы сильной головной боли и шум в ушах, - рассказывает Любовь Турчин, 55 лет, из Николаева. - Обследование показало, что разрушаются суставы челюсти. От этого и болит голова.

Сустав, соединяющий верхнюю и нижнюю челюсти, получает большую нагрузку. Отвечает за открывание рта и пережевывание. Может воспаляться от травмы, неисправленного прикуса или твердой пищи. Когда неправильно распределяется нагрузка на суставы, стирается зубная эмаль. Часто причиной является невроз, из-за которого человек по ночам скрежещет зубами, или вывих сустава. Или удаление коренных зубов с одной стороны. От этого один из суставов начинает работать за два.

- Проблемы этого сустава проявляются по-разному. Одних беспокоит головная боль, у других отдает в шею или глаз, - рассказывает Максим Игнатенко, 40 лет, челюстно-лицевой хирург из Киева. - Могут начаться неврологические нарушения, ведь возле сустава проходят нервные стволы. Человеку становится трудно жевать, разговаривать.

Первым сигналом нарушений является хруст челюсти во время жевания.

- Хрящ, который называют суставным диском, защищает челюсть от чрезмерного трения. От нарушений в работе хрящ изнашивается раньше времени, смещается, а мышцы вокруг сустава перенапрягаются.

От начала болезни до постановки правильного диагноза могут пройти годы. Врачи списывают все на отит - воспаление уха, или мигрень.

- Если при жевании вы слышите щелчок, болит челюсть, нужно сделать магнитно-резонансную томографию. Там видно смещение сустава. Если диагноз подтвердился, назначают обезболивающее или противовоспалительное. Облегчить сжатия челюсти поможет ношение аппарата - накусочной прозрачной шины. Ее делают индивидуально. Она накрывает верхние зубы, чтобы не терлись о нижние.

Чтобы не довести челюсть до такого состояния, стоит его предотвратить. Сначала исправить прикус. На ночь надевать капу - вкладку в рот, которую делают по слепку зубов. Она разгружает сустав и мышцу. Также стоит отказаться от употребления твердого - шашлыка, орехов, сухарей, конфет и мармелада. Овощи и фрукты лучше разрезать. Это защитит суставы челюсти от неправильной нагрузки.