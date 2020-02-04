Медвежью болезнь лечат два специалиста

- Вторую неделю не могу сдать экзамен для повышения квалификации, - рассказывает 32-летняя Лилия Тавлуй из Конотопа Сумской области. - Нервничаю, постоянно хочу в туалет. Подобное случилось, когда мать болела. Вместо того, чтобы побыть в палате - не слезал с унитаза.

Частые позывы в туалет называют медвежьей болезнью, или синдромом раздраженного кишечника.

- Когда человек нервничает, в кровь попадают биологически активные вещества, запускают ряд реакций, - рассказывает столичный гастроэнтеролог 53-летняя Ольга Марчук. - Приходится бежать в туалет. Этого не надо стесняться. Запущенная болезнь станет хронической.

Болезнь прогрессирует, когда человек пытается успокоиться силой. Игнорировать симптомы не стоит.

- Синдром раздраженного кишечника - расстройство пищеварения, не связанное с повреждением самого органа. Возникает ощущение распирания, боли в правом подреберье и внизу живота, запоры, понос, тошнота, колики и вздутие.

Болезнь лечат два специалиста - гастроэнтеролог и психотерапевт. Первый направляет пациента на анализ крови, мочи, кала. Обследует толстый кишечник трубкой с камерой на конце. Смотрит, нет ли опухолей или полипов. Если кишечник здоровый, но жалобы остаются, подключается психотерапевт.