Маски из крахмала омолаживают кожу

— Подтянула кожу благодаря крахмалу. Этот способ дешевый и есть на кухне у каждого, — рассказывает Мария Рафальская, 54 года, из Острога Ривненской области. — Делала маски месяц, и уже есть результат. Под глазами и у рта кожа не обвисает.

Смешивает 100 мл воды с 1 ст. л. крахмала. Доливает 400 мл воды и варит до загустения, помешивая. Снимает с плиты. Берет 5 ст.л. остальное ставит в холодильник до следующего раза. К отмеренному количеству добавляет 5 ст. л. морковного сока и 1 ст. л. сметаны. Перемешивает и наносит на кожу в три слоя. Смывает через полчаса. Делает так ежедневно 10 дней. Столько же — перерыв, и повторяет еще раз.

— Пока еще есть помидоры, второй курс можно сделать с ними. Томаты тоже обладают омолаживающим эффектом.

Кладет помидор в горячую воду и сразу — в холодную. Снимает кожуру, мякоть растирает в пюре. Добавляет желток, 1 ст. л. крахмала и 2 ч. л. растительного масла. Маску перемешивает, наносит на лицо и смывает через 15 мин. Мажет кожу увлажняющим кремом.