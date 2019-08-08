Людям с гипертонией грозит сердечная недостаточность

— Мужу поставили хроническую сердечную недостаточность в 55 лет. До того у него последние 15 лет была гипертония, — говорит 66-летняя Ольга Дмитричук из Николаева. — Когда стоял или лежал, нормально чувствовал себя. А вот при физической нагрузке говорил, что дыхания просто не хватает. Прожил с диагнозом сердечная недостаточность еще семь лет. Умер от острого приступа.

— Гипертония — один из основных факторов, которые провоцируют сердечную недостаточность. Когда давление повышается, сердце работает в усиленном режиме. Из-за этого оно постепенно "изнашивается". Сердечная мышца слабеет и не может нормально прокачивать кровь, — рассказывает врач-кардиолог Маргарита Терещенко, 45 лет, из Киева.

Когда сердце работает недостаточно мощно, такое состояние называют сердечной недостаточностью. Если она развилась, страдают все органы. Больше всего — почки, печенка, мозг и легкие. Средняя продолжительность жизни с таким диагнозом составляет пять лет. 40% больных умирают в течение первого года.

Кроме гипертонии, спровоцировать развитие хронической сердечной недостаточности могут другие сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего — инфаркт миокарда и инсульт.

— Риск повышает ишемическая болезнь, атеросклероз, аритмия, сахарный диабет. Истощают сердце также токсичные отравления, в частности, алкогольные. Способны спровоцировать сердечную недостаточность и некоторые инфекции.

Симптомы сердечной недостаточности зависят от того, какой отдел сердца не справляется со своими функциями. Основные — одышка при умеренной или минимальной физической нагрузке, повышенная утомляемость, отеки лица и конечностей.

— Особенно должны насторожить распухшие щиколотки и стопы. Типичными симптомами является также ночной или хронический кашель, затруднение дыхания в положении, лежа, ускоренное сердцебиение. Может беспокоить и боль в области сердца.

На первой стадии сердечная недостаточность почти незаметна. Симптомы возникают лишь при физической нагрузке. Чем больше изношенность сердца, тем более выраженными они становятся.

— Лечат хроническую недостаточность, назначая мочегонные, нитроглицерин, гликозиды, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антикоагулянты, витамины и другие препараты. Принимать все это надо четко по схеме — без пропусков. Некоторые лекарства придется пить пожизненно.

Эффективны также натуральные сердечные капли. Больным назначают строгую диету. Соли разрешено не более 2 г в сутки. Режим питья тоже следует контролировать. За сутки выпивать не больше 2 л жидкости и не менее 1 л. Рекомендуется легкая физическая нагрузка, в частности ходьба.

— Если медикаментозное лечение не дает эффекта, врач может предложить имплантацию кардиостимулятора. Устройство контролирует работу сердца и помогает ему лучше качать кровь. Но даже если его поставить, некоторые препараты принимать придется.

На конечной стадии сердечно-сосудистой недостаточности рекомендуется пересадка сердца. Собственный орган изнашивается так, что не может работать.

— Чтобы уменьшить риск хронической сердечной недостаточности, надо больше двигаться, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Также контролировать свой вес и правильно питаться — есть больше белковой пищи, продуктов, богатых калием.

Если есть какие-либо сердечно-сосудистые заболевания, важно их правильно лечить и не запускать. Тогда риск появления сердечной недостаточности уменьшится в десятки раз.