Лептоспироз поражает через раны

В Украине за последние две недели с диагнозом "лептоспироз" госпитализировали четырех человек. Среди них - 79-летняя жительница Стрыйского района на Львовщине.

- Женщину доставили в инфекционную больницу 5 августа после обеда. Она заболела две недели назад, но за помощью к врачам не обращалась. Ее состояние тяжелое, есть осложнения со стороны почек. Женщина в реанимации, - говорит заведующая диагностическим отделением Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян.

Лептоспироз - это смертельно опасная инфекция. Возбудителем ее являются бактерии лептоспиры. Разносят их преимущественно грызуны - крысы, домашние и полевые мыши, ондатры, полевки. Носителями могут быть также свиньи, коровы, козы, лошади, кошки, собаки и ежи. Пик заболеваемости приходится на август. Именно в этом месяце усиливается цветение воды. Возникают идеальные условия для развития инфекции.

- Развивается болезнь, когда лептоспиры попадают в порез, рану или микротрещины на коже. Это может произойти во время рыбалки или уборки по дому без перчаток и резиновых сапог, во время купания в водоемах со стоячей водой, мелководных заливах и озерах, - рассказывает 52-летняя Мария Кравченко, врач-инфекционист из Киева.

Опасен любой контакт поврежденной кожи с больным животным. Можно заразиться, если с порезом на руке касаться зараженного мяса или других продуктов. Проникают лептоспиры в организм через слизистые оболочки носа, рта и глаз.

- Заразиться человек может, если во время купания проглотит зараженной воды. То же самое будет, если съест мясо или попьет молока больного животного. Может подхватить инфекцию через фрукты и овощи, если вымоет их в инфицированной воде или съест грязными.

После заражения до появления первых симптомов проходит от двух дней до четырех недель. Начинается с внезапного повышения температуры. Больной испытывает общую слабость, жалуется на головную боль, озноб и ломоту в теле.

- Типичным симптомом является боль в мышцах, особенно в икроножных мышцах. Возможны также насморк и кашель, сильная жажда, появление тошноты, диареи и желтухи. Не исключены носовые кровотечения, разрывы капилляров в глазу, покраснение на коже.

Чем дольше больной не получает медицинской помощи, тем хуже его состояние. Инфекция начинает поражать внутренние органы. Прежде всего - почки и печень. Нередко приводит к воспалению мозга, внутренним кровотечениям. Повреждает легкие и сердце.

- Каждый четвертый больной лептоспирозом попадает в реанимацию. Часто все заканчивается смертью. Все потому, что люди поздно обращаются за помощью. Большинство больных списывает симптомы на ОРВИ, поэтому занимаются самолечением. В больницу попадают с осложнениями.

Если у больного подозревают лептоспироз, сразу госпитализируют. Назначают антибиотики.

Дают также препараты для улучшения свертываемости крови, витамины, энтеросорбенты, антигистаминные. Дополнительно назначают противовоспалительные гормональные препараты. Проводят дезинтоксикацию.

- Лечение эффективно, если начать его не позднее, чем на четвертый день после заражения. Если были осложнения, то после выздоровления в течение следующих шести месяцев человек должен регулярно ходить на обследование к окулисту, невропатологу и терапевту.

Чтобы избежать заражения лептоспирозом, следует купаться только в специально отведенных местах. В воду не стоит заходить, если на коже есть раны. Важно подальше держаться от водоемов со стоячей водой, не гулять босиком в заболоченных местах.

- Сырую воду из открытых водоемов пить нельзя. Работать по хозяйству, идти на рыбалку или охоту надо в перчатках и резиновых сапогах. Вовремя следует бороться с нашествиями крыс и мышей. Жилье, подвалы и все места, где грызуны могут добраться до продуктов питания, надо защитить.