Лептоспироз поражает через раны

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1782
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 396
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1935
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1368
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1710
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4878
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4754
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 90
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 07:15

Лептоспироз поражает через раны

  Комментировать
 

В Украине за последние две недели с диагнозом "лептоспироз" госпитализировали четырех человек. Среди них - 79-летняя жительница Стрыйского района на Львовщине.

- Женщину доставили в инфекционную больницу 5 августа после обеда. Она заболела две недели назад, но за помощью к врачам не обращалась. Ее состояние тяжелое, есть осложнения со стороны почек. Женщина в реанимации, - говорит заведующая диагностическим отделением Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян.

Лептоспироз - это смертельно опасная инфекция. Возбудителем ее являются бактерии лептоспиры. Разносят их преимущественно грызуны - крысы, домашние и полевые мыши, ондатры, полевки. Носителями могут быть также свиньи, коровы, козы, лошади, кошки, собаки и ежи. Пик заболеваемости приходится на август. Именно в этом месяце усиливается цветение воды. Возникают идеальные условия для развития инфекции.

- Развивается болезнь, когда лептоспиры попадают в порез, рану или микротрещины на коже. Это может произойти во время рыбалки или уборки по дому без перчаток и резиновых сапог, во время купания в водоемах со стоячей водой, мелководных заливах и озерах, - рассказывает 52-летняя Мария Кравченко, врач-инфекционист из Киева.

Опасен любой контакт поврежденной кожи с больным животным. Можно заразиться, если с порезом на руке касаться зараженного мяса или других продуктов. Проникают лептоспиры в организм через слизистые оболочки носа, рта и глаз.

- Заразиться человек может, если во время купания проглотит зараженной воды. То же самое будет, если съест мясо или попьет молока больного животного. Может подхватить инфекцию через фрукты и овощи, если вымоет их в инфицированной воде или съест грязными.

После заражения до появления первых симптомов проходит от двух дней до четырех недель. Начинается с внезапного повышения температуры. Больной испытывает общую слабость, жалуется на головную боль, озноб и ломоту в теле.

- Типичным симптомом является боль в мышцах, особенно в икроножных мышцах. Возможны также насморк и кашель, сильная жажда, появление тошноты, диареи и желтухи. Не исключены носовые кровотечения, разрывы капилляров в глазу, покраснение на коже.

Чем дольше больной не получает медицинской помощи, тем хуже его состояние. Инфекция начинает поражать внутренние органы. Прежде всего - почки и печень. Нередко приводит к воспалению мозга, внутренним кровотечениям. Повреждает легкие и сердце.

- Каждый четвертый больной лептоспирозом попадает в реанимацию. Часто все заканчивается смертью. Все потому, что люди поздно обращаются за помощью. Большинство больных списывает симптомы на ОРВИ, поэтому занимаются самолечением. В больницу попадают с осложнениями.

Если у больного подозревают лептоспироз, сразу госпитализируют. Назначают антибиотики.

Дают также препараты для улучшения свертываемости крови, витамины, энтеросорбенты, антигистаминные. Дополнительно назначают противовоспалительные гормональные препараты. Проводят дезинтоксикацию.

- Лечение эффективно, если начать его не позднее, чем на четвертый день после заражения. Если были осложнения, то после выздоровления в течение следующих шести месяцев человек должен регулярно ходить на обследование к окулисту, невропатологу и терапевту.

Чтобы избежать заражения лептоспирозом, следует купаться только в специально отведенных местах. В воду не стоит заходить, если на коже есть раны. Важно подальше держаться от водоемов со стоячей водой, не гулять босиком в заболоченных местах.

- Сырую воду из открытых водоемов пить нельзя. Работать по хозяйству, идти на рыбалку или охоту надо в перчатках и резиновых сапогах. Вовремя следует бороться с нашествиями крыс и мышей. Жилье, подвалы и все места, где грызуны могут добраться до продуктов питания, надо защитить.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лептоспироз поражает через раны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 35416
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 30925
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 31 Просмотров: 19928
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 4 Просмотров: 17623
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
6
 Просмотров: 14886
Здоровье
Кукурузный настой разжижает желчь
Кукурузный настой разжижает желчь Просмотров: 9
Дикий рис улучшает пищеварение
Дикий рис улучшает пищеварение Просмотров: 45
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние Просмотров: 9
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь Просмотров: 495
Отвар из лопуха восстанавливает волосы
Отвар из лопуха восстанавливает волосы Просмотров: 306
Больше всего комментируют
31
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
9
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
4
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 1121
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua