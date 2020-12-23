Кориандр устраняет тяжесть в желудке

- На новогодние праздники обычно наедаюсь так, что трудно двигаться, не могу заснуть. Кажется, камень проглотил, - рассказывает 63-летний Иван Яковенчук из села Осыка Народичского района Житомирской области.

- После застолья хочется лечь, но этого делать не стоит. Может возникнуть застой в желудке, - говорит столичная гастроэнтеролог Ольга Марчук, 53 года. - В покое организм тратит мало энергии и не переваривает пищу. Поэтому ощущение тяжести не исчезнет.

Для ускорения обменных процессов советует сделать несколько наклонов в стороны. Но не прыгать, чтобы не вызвать заворот кишок.

- Желудок не привык выдерживать такую ​​нагрузку. Некоторые пьют препараты от переедания. Содержат ферменты поджелудочной железы. Она перестанет их производить при частом приеме этих средств. Из народных методов популярные - выпить 100 граммов или активированный уголь. Последнее от тяжести в желудке точно не спасет, потому что действует против отравления. Поджелудочная не любит спиртного, поэтому может начаться панкреатит.

Помогает от тяжести вода с лимонным соком, семена кориандра и тмина. Их надо пожевать или глотнуть целиком, запив. Также подойдет зеленый или мятный чай без сахара, потому что он стимулирует выделение желудочного сока.