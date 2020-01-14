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понедельник, 20 января 2020 00:55

"Кашляют целыми детскими садами и классами"

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- Слышала, что надвигается эпидемия коклюша, но не спешила делать дочери прививки, - рассказывает 35-летняя Ирина Даниленко из Фастова Киевской области. - Потому что в вакцине есть куриный белок, на который у Златы аллергия. Если бы не спохватились вовремя, могла не спасти ребенка.

Злата Даниленко заболела коклюшем.

- Неделю кашляла, но не сильно, - вспоминает ее мать. - Я натирала ей грудь, парила ноги. Потом стала от приступов задыхаться, рвала. Днем как здоровая, а по ночам аж разрывалась, синела. После приступов я еще полночи слушала, дышит ли Злата.

При коклюше антибиотики малоэффективны. С лета лечили симптомы, которые провоцировали приступы кашля. Назначили успокаивающие средства. Рекомендовали родителям кормить часто и маленькими порциями после приступа кашля или рвоты. Запретили смотреть телевизор, чтобы ребенок не возбуждался.

- Коклюшем в Украине болеют почти все дети, - говорит инфекционист 46-летняя Анастасия Яковчук из Чернигова. - Кашляют целыми детскими садами и классами. Но только врач поставит диагноз "коклюш", к нему прибегает начальство и кричит, что он повышает статистику болезни. Мол, при приступе кашля можно поставить другие диагнозы: бронхит, воспаление легких, ОРВИ.

В первые две недели коклюш не отличается от простуды. Затем появляется удушливый кашель, от которого ребенок синеет.

- Болезнь поражает и взрослых, но в более легкой форме, нет приступов, - говорит врач. - У кого есть реальные противопоказания к прививке, должны оперативно реагировать на симптомы. Коклюш - управляемая инфекция, которая легче протекает в начале болезни. Иногда человек кашляет две недели, и только тогда собирается идти в больницу.

Сначала у ребенка появляется покашливание, которое ежедневно усиливается. Повышается температура. К концу второй недели приступы кашля становятся длиннее, тяжелее. Во время приступа лицо краснеет, выступают слезы. От постоянного напряжения возможны кровоизлияния в белки глаз. Приступ кашля заканчивается глубоким свистящим вдохом, отхождением вязкой мокроты.

- Коклюш появляется от бактерии коклюшной палочки. Она передается воздушно-капельным путем. Больной наиболее заразен для окружающих в начале болезни. Тогда и нужно убивать палочку. Через месяц ее уже не будет в организме, ребенок станет незаразным, тогда нет смысла колоть антибиотики.

У младших детей более типично проявляются приступы остановкой дыхания и легче заметить коклюш. После приступов ребенок не может вдохнуть воздух, часто бывает рвота.

- Запущенная болезнь раньше двух-трех месяцев не пройдет. Больной должен выкашляться. Врач может только выписать медикаменты, чтобы приступы стали реже. Когда-то мам с такими больными детьми отправляли жить у реки, чтобы дети дышала сырым воздухом.

Вакцина не гарантирует, что ребенок не заболеет. Благодаря вакцинации болезнь пройдет в легкой форме. Ее проводят в полуторагодовалому возрасте для защиты малыша на пять лет. Тогда коклюш опасен.

Причина кашля не столько в легких, как в голове. Если ребенок на что-то отвлекся, переключил внимание, это не кашляет. Задача родителей - находить занятия и игрушки, которыми бы дети играли и забывали о кашле. Чтобы ночью не донимали приступы, в комнате должен быть прохладный влажный воздух температурой 16 градусов. Ребенка следует тепло одеть. Если попарить ему ноги и натереть грудь согревающей мазью, ожидайте три-четыре приступа. Запущенная болезнь может привести к воспалению легких, пупочной или паховой грыже, поражению мозга и эпилепсии.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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