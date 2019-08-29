Изжога отступает от ромашкового чая

- Изжога аж грудь выжигает. В горле комок стоит так, что слюну не могу глотнуть. Сижу днями на бульонах, потому что ничего толком не лезет, - говорит Татьяна Грицко, 57 лет, из райцентра Шишаки Полтавской области. - Пробовала пить соду, но она не идет. Начинает внутренности печь.

- Такое состояние возникает, когда желудочный сок попадает на слизистую оболочку пищевода. Кислота из него жжет ее и провоцирует воспаление, - рассказывает 33-летний Алексей Вознюк, столичный гастроэнтеролог.

Чтобы изжога исчезла, надо снизить кислотность желудка. Стоит выпить перед едой яблочный уксус. Развести 1 ч. л. в половине стакана кипяченой воды.

- Облегчить состояние поможет ромашковый отвар. Залить две столовые ложки цвета стаканом кипятка. Настоять 15 минут и процедить. Выпивать по три стакана в день.

Или запарить 1 ч. л. семян льна, залив 0,5 стакана кипятка. Оставить на ночь. Утром долить воды до полного стакана и выпить на голодный желудок.

- Но надо проверить организм. Потому что изжога - это только симптом, а необходимо найти причину. Так незаметно может и гастрит развиться.