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понедельник, 14 октября 2019 00:20

Избавиться от демодекса поможет целебный комплекс из трав

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— В подростковом возрасте у дочери возник демодекоз, — говорит 42-летняя Валентина Недочуха из Запорожья. — Сначала думали, что обычные прыщи, как у других детей в переходный период. Дочь начала комплексовать, давила их, пыталась скрывать косметикой. Но прыщей возникало еще больше. Когда узнали, что сыпь вызывает клещ демодекс, то взялись за радикальные методы.

Женщина заказала для дочери у известной травницы Радионовой Татьяны Павловны травяной комплекс от демодекоза. После пройденного курса девушка избавилась от недуга.

— Симптомы демодекоза часто похожи на признаки других кожных заболеваний — акне и розацеа — розовые угри, — говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Чаще всего дерматологи назначают полное обследование и направляют к невропатологу, эндокринологу, гастроэнтерологу и другим специалистам. Нельзя исключать такую причину как стресс, который вызывает ослабление иммунитета организма. У многих от этого "хождения по специалистам" голова может пойти кругом. Исчезает любое желание бороться с демодекозом.

Травница рекомендует доступный и проверенный натуральный комплекс: протирания, мазь на травах и сбор из целебных трав и кореньев.

— Протирание и мазь для внешнего применения. Их следует наносить на пораженные участки кожи. Эффективно убивают клеща и нормализуют работу пор. Сбор из целебных трав и корней не дает демодексу подпитки изнутри. Эти натуральные средства уменьшают риск повторного заражения. Главное — выполнять все рекомендации и закрепить результат. Кожа лица приобретает здоровый цвет и становится гладкой. Уже на третий-четвертый день вы увидите и почувствуете улучшение. Мой натуральный комплекс изготовлен по старинной семейной рецептуре, не имеет негативных побочных действий. Не надо забывать о профилактике. В межсезонье советую делать акцент на растительной пище. Питание должно быть разнообразным и богатым на витамины и минералы. Этим вы укрепите свой иммунитет.

Травяные средства Татьяна Павловна присылает по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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