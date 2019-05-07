Искать клещей начинают с головы

- У нас что ни поход в лес, то возвращаемся с клещами. Пару раз пронесло, и муж выкрутил насекомое из моей ноги, а в прошлый вынуждены были ехать в травмпункт, - рассказывает киевлянка Светлана Криничко, 34 года. - Боюсь даже планировать шашлыки, чтобы не заработать приключения на свою голову.

- Искать клещей после леса начинают с головы, шеи, подмышек, подколенных ямок. Там хорошее кровообращение и нежная кожа. Это любимые места клещей, - рассказывает Александр Тарасюк, 46 лет, терапевт из Житомира. - Найденное насекомое нужно правильно извлечь. Масло и пинцет - не выход, потому что голова у клеща может оторваться и инфекция попадет в кровь.

Советует сделать петлю из прочной нити. Зацепить клеща за шейку и без резких движений медленно вытаскивать, расшатывая из стороны в сторону. Рану помазать йодом.

Опасен не сам укус, а угроза заразиться болезнью Лайма. Она поражает опорно-двигательную систему и суставы. На второй стадии заболевания начинаются сбои в работе сердца. Заключительная характеризуется поражением нервной системы.

Люди не понимают, откуда их болезни. Обращаются к терапевтам, неврологам, кардиологам и ревматологам. Даже если со временем удается установить причину, инфекция уже настолько "разъела" организм, что вылечить человека невозможно.

- Признаки заражения болезнью Лайма проявляются на третий-седьмой день после укуса. Это красное пятно, не болит, не чешется. От него расходятся круги, как на воде. Если увидели такое пятно - бегите к врачу. Он назначит анализ на антитела. Их лучше всего удается выявить в организме на третью неделю после заражения.

Чтобы клещи не вцепились за тело, брюки заправляют в носки. Рубашки и кофты носят с плотными манжетами и поднятыми воротниками. Тело лучше опрыскать репеллентами. Это специальные средства, отпугивающие клещей.