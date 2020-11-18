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Хронический аппендицит проявляется болью у пупка

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- У сына за неделю трижды болел живот. Педиатр назвал это хроническим аппендицитом. Назначил обезболивающее, но состояние не улучшилось, - рассказывает Юлия Богданец, 34 года, из города Малин Житомирской области. - Показала ребенка хирургу, тогда уже аппендикс воспалился. Еще пару часов - и пришлось бы оперировать перитонит.

Удаление аппендикса провели лапароскопически - через маленькие надрезы. Через сутки пациент вставал с постели. В первый день пил воду. Потом позволили суп и кашу. На четвертый день выписали. Раны на животе быстро зажили. Шрамов почти не видно.

Различают острый и хронический аппендицит. Первый бывает из-за ударов в живот или из-за пищи. Например, когда кусок ореха или косточка винограда перекрывает вход аппендикса. Во время острого состояния орган воспаляется, возникает резкая боль, при хроническом - симптомы слабые. Сначала спазмы ощущаются у пупка и переходит в правую сторону живота. Постепенно человек привыкает к боли. Она может усиливаться при кашле и физических нагрузках.

- От любого аппендицита можно умереть. Рано или поздно аппендикс воспалится, - рассказывает Мария Попова, 56 лет, столичный детский хирург. - Позднее обращение в больницу - беда неотложной хирургии. Ребенка с болью в животе обязательно должен осмотреть хирург, не позднее, чем через шесть часов с момента начала приступа. Но каждый пятый пациент поступает к нам по истечении суток.

От хронического аппендицита ребенок становится вялый, жалуется на боль в правом боку. Отказывается от еды, капризничает. Может быть тошнота, рвота. Повышается температура. Не все эти симптомы должны быть. Но как только заболел справа живот, надо сделать ультразвуковую диагностику, общие анализы крови и мочи. Хронический аппендицит не оперируют, но человека часто осматривают. Чтобы во время обострения не упустить время и вырезать аппендикс.

- Нередко бывает понос. Он и сбивает с толку педиатров. При расстройстве желудка малыша показывают инфекционисту. Лечат, это смазывает симптомы, а улучшения нет. Когда вызывают хирурга, приходится оперировать перитонит.

Если у аппендикса нетипичное расположение, верхушкой он может раздражать мочевой пузырь. Тогда ребенок часто мочится. Жалуется на боль при мочеиспускании.

- Не устаю повторять родителей - не лечите ребенка самостоятельно. Очистительная клизма, обезболивающие таблетки могут ухудшить ситуацию. А грелка на животе дает тепло, из-за которого в аппендиксе собирается гной.

Хронический аппендицит бывает и у новорожденных из-за врожденных пороков развития. Рекомендуют вырезать аппендикс, пока ребенку не исполнился год.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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