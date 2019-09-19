Гормональный сбой провоцирует рак

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4662
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7695
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1998
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2925
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3384
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1422
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1269
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5229
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 432
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 07:56

Гормональный сбой провоцирует рак

  Комментировать
 

- Два года пытаемся с мужем родить ребенка. Все бесполезно. Задумались над искусственным оплодотворением, но боюсь последствий. Слышала, что это провоцирует рак, - рассказывает Ангелина Кухарчук, 39 лет, из Полтавы. - Стоим перед выбором - ребенок или здоровье.

- Не гарантировано и не у всех, но связь между ЭКО и ростом раковых опухолей есть. Дело в гормональной стимуляции, которую делают для подготовки организма к оплодотворению. Риск возрастает с каждой попыткой, - рассказывает столичный онколог Сергей Бойко, 52 года. - Гормональный сбой - главный провокатор рака молочной железы. 80 процентов опухолей возникают из-за избытка или недостатка гормонов. А молочная железа первая реагирует на эти изменения в организме. Даже раньше, чем менструальный цикл.

В опасности женщины, которые курят, мало двигаются, много загорают, едят жирную и жареную пищу или имеют постоянные стрессы. В женском организме все играет роль. Также имеет значение, когда началась менструация, принимала ли женщина гормональные противозачаточные таблетки, когда впервые родила.

- Чем раньше были роды, тем меньше вероятность развития рака. У женщины, которая не рожала или родила после 35 лет, риск возникновения рака на 30 процентов выше.

Женщины с генетической предрасположенностью к раку должны наблюдаться у онколога. Это даст возможность следить за мутированным геном. Когда тот проявит себя на первой стадии, можно гарантированно вылечить рак.

- В отличие от распространенного мнения, маммография не облучает организм. Он получает нагрузки, как во время 15-минутной прогулки на улице в 11:00 летом.

Чем старше женщина, тем выше у нее вероятность рака. Заболеваемость резко возрастает после 40 лет. Таким женщинам следует проходить осмотр раз в два года, а после 50 - ежегодно. Кроме осмотра, врач назначает УЗИ, чтобы посмотреть состояние протоков.

- 20-летние девушки могут осмотреть себя сами раз в месяц. Лучше в "холодный" период - между двумя циклами. Женщина принимает душ и подушечками пальцев прощупывает молочную железу. Ткани должны быть одинаковыми и плотными. Если появилась боль или чувствуется будто горошина, нужно обратиться к врачу.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гормональный сбой провоцирует рак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Планету открыли благодаря математическим расчетам

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 34650
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 32382
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 26415
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 24192
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 22150
Здоровье
После удаления полипов едят мороженое
После удаления полипов едят мороженое Просмотров: 36
Маски из крахмала омолаживают кожу
Маски из крахмала омолаживают кожу Просмотров: 27
Езда на велосипеде укрепляет кости
Езда на велосипеде укрепляет кости Просмотров: 486
В санатории "Медоборы" псориаз лечат голубой глиной
В санатории "Медоборы" псориаз лечат голубой глиной Просмотров: 180
Забыть об остеохондрозе можно благодаря методу врача Панчишина
Забыть об остеохондрозе можно благодаря методу врача Панчишина Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 671
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua