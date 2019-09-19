Гормональный сбой провоцирует рак

- Два года пытаемся с мужем родить ребенка. Все бесполезно. Задумались над искусственным оплодотворением, но боюсь последствий. Слышала, что это провоцирует рак, - рассказывает Ангелина Кухарчук, 39 лет, из Полтавы. - Стоим перед выбором - ребенок или здоровье.

- Не гарантировано и не у всех, но связь между ЭКО и ростом раковых опухолей есть. Дело в гормональной стимуляции, которую делают для подготовки организма к оплодотворению. Риск возрастает с каждой попыткой, - рассказывает столичный онколог Сергей Бойко, 52 года. - Гормональный сбой - главный провокатор рака молочной железы. 80 процентов опухолей возникают из-за избытка или недостатка гормонов. А молочная железа первая реагирует на эти изменения в организме. Даже раньше, чем менструальный цикл.

В опасности женщины, которые курят, мало двигаются, много загорают, едят жирную и жареную пищу или имеют постоянные стрессы. В женском организме все играет роль. Также имеет значение, когда началась менструация, принимала ли женщина гормональные противозачаточные таблетки, когда впервые родила.

- Чем раньше были роды, тем меньше вероятность развития рака. У женщины, которая не рожала или родила после 35 лет, риск возникновения рака на 30 процентов выше.

Женщины с генетической предрасположенностью к раку должны наблюдаться у онколога. Это даст возможность следить за мутированным геном. Когда тот проявит себя на первой стадии, можно гарантированно вылечить рак.

- В отличие от распространенного мнения, маммография не облучает организм. Он получает нагрузки, как во время 15-минутной прогулки на улице в 11:00 летом.

Чем старше женщина, тем выше у нее вероятность рака. Заболеваемость резко возрастает после 40 лет. Таким женщинам следует проходить осмотр раз в два года, а после 50 - ежегодно. Кроме осмотра, врач назначает УЗИ, чтобы посмотреть состояние протоков.

- 20-летние девушки могут осмотреть себя сами раз в месяц. Лучше в "холодный" период - между двумя циклами. Женщина принимает душ и подушечками пальцев прощупывает молочную железу. Ткани должны быть одинаковыми и плотными. Если появилась боль или чувствуется будто горошина, нужно обратиться к врачу.