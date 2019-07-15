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вторник, 16 июля 2019 00:20

Гормональные контрацептивы вредят детям

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- Родители виноваты, что дети заражаются половой инфекцией. Оттягивают момент разговора о контрацепции, а они и ухом не ведут, чтобы защититься во время секса, - рассказывает Татьяна Михайлюк, 37 лет, гинеколог из Харькова. - Исследования установили, что впервые половой акт происходит у современной молодежи в 12-13 лет. Половина из них не используют никакой защиты.

Разговаривать с подростками о сексе нелегко, но основная беседа должна касаться необходимости использования контрацепции. При разговоре следует воздержаться от назидательного тона. После этого нужно положить презервативы в какое-то место, не на виду, но там, где ребенок точно найдет. Можно еще добавить пособие о половом воспитании, рассчитанное именно на подростков.

- Не существует идеального метода контрацепции. Без назначения врача может быть разве что презерватив. Он защищает и от беременности, и от болезней. У него нет побочных эффектов. Он дешевый. Противозачаточные таблетки дорогие и могут назначаться только врачом с учетом возраста, веса и гормонального состояния девушки. К тому же эти препараты не защитят от инфекций. Доза и длительность применения гормонального средства должна быть жестко регламентирована. А не так как у нас люди делают. От этого и климакс в 42 года. Такого нет нигде в мире. Виноват в этом бешеный темп жизни, безумное количество стрессов и бесконтрольное использование гормональных контрацептивов с раннего возраста.

Если вмешаться в процесс выработки гормонов, щитовидная железа будет производить их или мало, или много. От этого возможно непропорциональное развитие организма.

- О презервативах знают все, но девочки часто не пользуются ими из-за того, что партнер против. Будто ощущения не те, - рассказывает Кристина Гусак, 40 лет, подростковый гинеколог из Днепра. - Женщинам нужно воспитывать своих дочерей так, чтобы не говорить - об этом думает парень. Девушка сама несет ответственность за свое здоровье. Поэтому должна сама взять презерватив. Гормональная контрацепция до 16 лет недопустима, потому что сильно вредит организму.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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