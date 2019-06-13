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понедельник, 17 июня 2019 07:00

Голодание провоцирует снижение давления

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— Пошел к знакомым на новоселье и упал в лифте. Голова закружилась, и ноги подкосились. В глазах потемнело, и пальцы на руках и ногах занемели, — рассказывает киевлянин Александр Михайлец, 29 лет. — Вызвали скорую. Врачи сделали укол и меня попустило. Сказали, что это вегето-сосудистая дистония. От нее не умирают, но и не дает спокойно жить. Сосуды мозга сужались, и от этого прыгало давление. Лекарства не приписали, сказали вести более подвижный образ жизни и отказаться от кофе.

— Это миф, что болезнь не лечится. Просто надо подойти комплексно. Перспективным направлением является применение комплексных препаратов растительного происхождения, которые обеспечивают низкую токсичность, хорошую переносимость. Это позволяет эффективно и безопасно контролировать симптомы ВСД, даже при длительной терапии. Тогда исчезнут не только симптомы заболевания, но и его причина, — говорит Илья Корнийчук, 45 лет, столичный кардиолог. — У женщин вегето-сосудистая дистония бывает чаще, чем у мужчин. Стресс, эмоциональная перегрузка, эндокринные или гормональные нарушения провоцируют развитие болезни. Чаще всего проявляется в 30-35 лет.

Дистония возникает из-за остеохондроза позвоночника — смещения позвонков. Также из-за наследственности, врожденных пороков развития или повреждения центральной нервной системы, то есть травм черепа, опухолей или инфекции. Провоцируют болезнь переутомление, психоэмоциональное напряжение и хронический стресс. Болезнь проявляется снижением аппетита, вялостью, тошнотой, ощущением "комка" в горле, недостатком воздуха, головокружением, повышением потовыделения и появлением отеков.

— Чтобы полностью выздороветь, нужно пройти курс лечения комплексными лекарственными средствами на растительной основе. Потом сделать перерыв на несколько месяцев и повторить его. Кроме лекарств, надо повышать жизненный тонус организма. Подойдет бег, плавание, прогулки. Советую вместо кофе пить травяной чай с медом. Тонизирует сосуды, тогда как кофе внезапно расширяет, а потом сужает. Бывает, даже прогулка на свежем воздухе за минуты лечит головную боль, которая мучила весь день.

Занятие спортом и сон не менее 8 часов в сутки нормализуют давление.

— Полезен также контрастный душ. Не резкие изменения, не сауна или баня, а именно домашний душ. Менять температуру воды следует постепенно.

Также надо правильно питаться. Есть небольшими порциями четыре-пять раз в день. Голод провоцирует снижение давления.

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