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понедельник, 24 августа 2020 06:30

Глистов выводят настоем пижмы

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43-летняя Инна Выхрыстюк из поселка Кривое Озеро Николаевской области каждый год заготавливает цветы пижмы. Растение обладает желчегонным, противомикробным и противовоспалительным действием. Также им выводят глистов. У пижмы рассеченные листья и желтые цветки, собранные в корзинки. Сушит их в тени, разложив тонким слоем.

- Во время сушки не трогаю, чтобы не осыпался цвет. Потом перекладываю в банку и держу в кладовке. Теперь готова к осеннему прогону глистов. Каждый год делаю его детям после лета.

Отвар пижмы помогает работе желудочно-кишечного тракта и улучшает аппетит. Благодаря бактерицидным и дезинфицирующим свойствам, примочки с настоем можно прикладывать к язвам или гнойным ранам.

- Настои из пижмы запрещены детям до 10 лет и беременным. Растение действует, как абортивный препарат, - добавляет Инна Выхрыстюк.

2 ст. л. толченых цветов заливает 0,5 л воды. Варит на слабом огне 10 мин. Настаивает 1 ч. Пьет по полстакана три раза в день за 30 мин. до еды.

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Дата
24
августа

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