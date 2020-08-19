Глистов выводят настоем пижмы

43-летняя Инна Выхрыстюк из поселка Кривое Озеро Николаевской области каждый год заготавливает цветы пижмы. Растение обладает желчегонным, противомикробным и противовоспалительным действием. Также им выводят глистов. У пижмы рассеченные листья и желтые цветки, собранные в корзинки. Сушит их в тени, разложив тонким слоем.

- Во время сушки не трогаю, чтобы не осыпался цвет. Потом перекладываю в банку и держу в кладовке. Теперь готова к осеннему прогону глистов. Каждый год делаю его детям после лета.

Отвар пижмы помогает работе желудочно-кишечного тракта и улучшает аппетит. Благодаря бактерицидным и дезинфицирующим свойствам, примочки с настоем можно прикладывать к язвам или гнойным ранам.

- Настои из пижмы запрещены детям до 10 лет и беременным. Растение действует, как абортивный препарат, - добавляет Инна Выхрыстюк.

2 ст. л. толченых цветов заливает 0,5 л воды. Варит на слабом огне 10 мин. Настаивает 1 ч. Пьет по полстакана три раза в день за 30 мин. до еды.