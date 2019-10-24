Глаукома приводит к полной потере зрения

Пациенты с запущенными формами глаукомы массово обращаются к офтальмологам полтавского центра "Ирис". Болезнь забирает зрение, ведь при этом постепенно и необратимо погибает глазной нерв.

- Последние полгода замечаем безответственное отношение пациентов к здоровью. Люди с глаукомой часто не долечиваются, перестают принимать препараты и капли, которые задерживают развитие болезни, - говорит офтальмолог высшей категории Татьяна Дьяконова, главный врач центра "Ирис" в Полтаве. - Потом через полгода снова обращаются к специалистам. За это время болезнь прогрессирует вдвое. Глаукома не вылечивается окончательно, однако ее развитие можно задержать. Есть препараты, нормализующие давление в глазу и обеспечивающие естественное движение глазной жидкости. Если не удается сделать это медикаментами - применяем лазерное или хирургическое вмешательство.

Глаукома - это опасное заболевание, при котором незаметно происходит деградация зрительного нерва. Циркуляция глазной жидкости нарушается и она накапливается. От избыточного давления страдают кровеносные сосуды, снабжающие питательными веществами зрительный нерв. Он погибает.

Какие симптомы глаукомы?

- Есть опасные формы, которые развиваются незаметно. Медленная потеря зрения длится несколько лет. И вдруг человек замечает, что почти слепой. Такой вид глаукомы можно диагностировать только при обследовании у офтальмолога с помощью современной аппаратуры.

Другие формы сопровождаются туманом перед глазами, появлением ореолов вокруг источников света, болью в надбровной и височной зоне. Также бывает острый приступ - резкое повышение давления в глазу. Человек чувствует общее ухудшение, тошноту. Помощь нужно оказать в первые сутки - иначе может наступить слепота.

Почему глаукому трудно диагностировать?

- Потому что часто сопровождается несколькими болезнями глаза. Например, при осмотре врачи видят катаракту. Но не обследуют тщательно, чтобы выявить и глаукому. В офтальмологическом центре "Ирис" проводим полное исследование. Здоровье глаза проверяем на 12 современных приборах. Это продолжается не менее 2,5 часа. Можем прогнозировать появление глаукомы за три года до ее развития.

90 процентов информации получаем через зрение. Поэтому его потеря - не только личная катастрофа. Близкие вынуждены будут ухаживать за вами. Поэтому пока есть возможность сохранить зрение - не следует ею пренебрегать.

Татьяна Дьяконова сделала более 25 тысяч операций

Помимо лечения катаракты и глаукомы, в клинике "Ирис" предлагают следующие услуги: лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическая коррекция зрения у детей PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Клиника "Ирис" работает с 2016 года. Пациентов обследуют на 12 современных приборах в течение 2,5 часа. Специалисты предоставляют исчерпывающую консультацию и рекомендуют дальнейшее лечение. Пациент получает постоянное сопровождение медиков также при восстановлении после операций.

Главный врач Татьяна Дьяконова сделала более 25 тысяч операций. Учреждение оснащено самым современным оборудованием для диагностики и лечения глазных заболеваний, в частности катаракты и глаукомы. Принимают пациентов без направления.

Офтальмологический центр "Ирис" расположен по адресу: г. Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы).

Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: (0532) 69 71 70,

0(66) 197 30 31.

Лиц. МОЗ на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года