Для профилактики запора едят сухофрукты

— Люди годами терпят запор, избавляясь от него краткосрочными процедурами. Сделают чистку слабительным, а от этого только воспаляется кишечник, — говорит столичный эндоскопист 39-летняя Ярина Филюшко. — Нужно менять способ питания.

Советует обследовать кишечник. Для этого сделать рентген или пройти колоноскопию — осмотр толстого кишечника с помощью гибкого зонда с камерой на конце. Его вводят в толстую кишку.

— От запора в толстой кишке накапливаются вредные микроорганизмы и бактерии. Токсины распространяются по организму, постепенного его отравляя. Для наладки работы кишечника нужны кефир, ряженка и йогурт. Их лучше сделать дома из сухих бактерий и молока. Продаются в молочных отделах магазинов. Выйдет натуральный продукт, который действует быстрее купленных с эмульгаторами и подсластителями.

При запоре вредно есть рис, макароны, сладости. Пить крепкий чай, кофе и газированную воду.

Вместо слабительного лучше купить в аптеке препарат с лактулозой. Продается в виде сиропа. Принимать по столовой ложке трижды в день через полчаса после еды. Действует постепенно. Прочищает организм три-четыре дня.

Для профилактики запора следует есть по 0,5 кг свежих овощей и фруктов на день. Самые полезные — капуста, морковь, зелень и яблоки. Нужно пить чистую воду. При весе 50–60 кг в день не менее 1,5–2 л. Количество стоит увеличивать в зависимости от веса.

Для улучшения пищеварения нужно выбирать хлеб с отрубями или из муки грубого помола. Чаще ходить пешком и плавать.

— У людей преклонных лет моторика кишечника более слабая, поэтому без стимулирования не обойтись. Для этого полезно есть продукты богатые клетчаткой: орехи, сухофрукты, фасоль, морковь, помидоры, овсяную и гречневую каши. От них улучшится движение еды по пищеварительному тракту.